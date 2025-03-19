Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом принял его предложение о взаимном прекращении ударов Москвы и Киева по энергетической инфраструктуре. Об этом украинский лидер сообщил в соцсети Х.

«Одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать», — написал Зеленский.

Он отметил, что Киев дал согласие на то, что Украина и США должны продолжать работать вместе, чтобы добиться реального прекращения боевых действий и «прочного мира».

«Мы верим, что вместе с Америкой, с президентом Трампом и под американским руководством прочный мир может быть достигнут в этом году», — добавил украинский лидер.

Зеленский также рассказал, что представил Трампу обновленную информацию о ситуации на поле боя и последствиях российских ударов. Кроме того, стороны поговорили о ситуации в Курской области, затронули вопрос освобождения военнопленных и возвращения украинских детей, а также обсудили состояние противовоздушной обороны Украины и возможность ее усиления.

Также в посте Зеленского говорится, что в «ближайшие дни» переговорные команды Украины и США готовы встретиться в Саудовской Аравии, чтобы «разрешить технические вопросы, связанные с реализацией и расширением частичного прекращения огня».

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала разговор Зеленского и Трампа «фантастическим» и «продуктивным», передает Sky News.

«Президент Трамп полностью проинформировал президента Зеленского о своем разговоре с Путиным и ключевых обсужденных вопросах. Они рассмотрели ситуацию в Курске и договорились о тесном обмене информацией между своими штабами обороны по мере развития ситуации на поле боя», — сказал она.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Трамп обсудил с Зеленским электроснабжение Украины и ядерные электростанции и сказал, что США могут быть очень полезны в управлении этими станциями благодаря своему опыту в электроэнергетике и коммунальных услугах. Американский лидер добавил, что управление этими станциями станет лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой энергетической системы Украины.

Левитт не сообщила о реакции Зеленского на это предложение, президент Украины не упомянул эту тему в своем посте по итогам переговоров. Пресс-секретарь Белого дома также упомянула, что Зеленский запросил у Трампа дополнительные комплексы ПВО — президент США пообещал «найти» доступные варианты в Европе.

Трамп и Зеленский общались лично впервые после перепалки в Белом доме в конце февраля, в результате которой президент Украины и его команда досрочно покинули резиденцию американского главы, не подписав ожидаемое соглашение о добыче редкоземельных металлов.

Вечером 18 марта Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого обсудили нюансы возможного 30-дневного прекращения огня, потенциальное соглашение о безопасности судоходства в Черном море, вопрос прекращения военной помощи Украине и потенциал экономического сотрудничества.

Путин после разговора с Трампом отдал команду Минобороны прекратить удары по энергетическим объектам Украины, связанным с ВПК. Днем 19 марта оборонное ведомство сообщило, что российские военные во исполнение приказа президента сбили семь беспилотников, которые уже были подняты в воздух и нацелены на объекты в Николаевской области.

При этом Минобороны России обвинило Украину в «провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США» из-за атаки дронов на нефтебазу в кубанской станице Кавказская, где в результате падения обломков дрона разгерметизировался один резервуар с нефтью и возник пожар.