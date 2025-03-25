Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем 24 марта во время проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде атаковали дроном инфраструктуру кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае. Как сообщили в Минобороны России, в результате удара произошло отключение высоковольтной линии «Ростовская АЭС — Тихорецк № 2».

В ведомстве уточнили, что благодаря оперативным действиям сотрудников кубанского филиала «Россетей» отключение не привело к сбоям в энергоснабжении потребителей.

Кроме того, по данным Минобороны, украинские войска нанесли еще один удар с применением FPV-дрона по газораспределительной станции «Сватово» Управления магистральных газопроводов «Луганскгаз».

В ведомстве также сообщили, что вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут в Крыму российскими средствами ПВО перехвачен очередной украинский ударный беспилотник, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

«Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, [президент Украины Владимир] Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений», — заявили в министерстве.

Днем ранее в ведомстве сообщили, что в ночь на 24 марта украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.

За несколько дней до этого, 21 марта, Минобороны России заявило о преднамеренном подрыве газоизмерительной станции «Суджа» со стороны ВСУ. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело, квалифицировав атаку как террористический акт (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК). Тогда же в украинском Генштабе назвали обвинения в подрыве газоизмерительной станции «Суджа» «безосновательными».

18 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе беседы российский лидер поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду российским военным.

Днем 19 марта оборонное ведомство сообщило, что российские военные во исполнение приказа президента сбили семь собственных беспилотников, которые уже были подняты в воздух и нацелены на объекты в Николаевской области. В тот же день состоялся телефонный разговор между Зеленским и Трампом, в ходе которого украинский лидер принял предложение американского президента о взаимном прекращении ударов Москвы и Киева по энергетической инфраструктуре.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что удары ВСУ мешают продвижению процесса мирного урегулирования конфликта, однако не смогут его остановить.