В ночь на 24 марта украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в телеграм канале.

По данным ведомства, атака ВСУ произошла 24 марта около 02:00 часов ночи (мск).

«В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская», — говорится в сообщении.

Минобороны России уточнили, что в предыдущий раз ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» 17 февраля.

«В результате нее объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ», — добавили в ведомстве.

«Вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Путин после разговора с Трампом отдал команду Минобороны России прекратить удары по энергетическим объектам Украины, связанным с ВПК. Днем 19 марта оборонное ведомство сообщило, что российские военные во исполнение приказа президента сбили семь беспилотников, которые уже были подняты в воздух и нацелены на объекты в Николаевской области. Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с Трампом принял его предложение о взаимном прекращении ударов Москвы и Киева по энергетической инфраструктуре.

21 марта Министерство обороны России сообщило о преднамеренном подрыве газоизмерительной станции «Суджа». По информации ведомства, подрыв произошел ночью 21 марта 2025 года около 00:20 (мск). Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело, квалифицировав атаку ВСУ как террористический акт (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК). Тогда же в Генштабе ВСУ назвали обвинения в подрыве газоизмерительной станции «Суджа» «безосновательными».