Механизм создания временных международных администраций подразумевает передачу Организации Объединенных Наций (ООН) полномочий на управление территориями, которые затронуты конфликтом. Об этом сообщил ТАСС директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логинов, комментируя предложение президента Владимира Путина о введении временного управления на Украине.

По словам дипломата, создание временных администраций по линии ООН возможно при достижении договоренностей между сторонами конфликта.

«Какой-либо единый механизм создания таких администраций формально в ООН не закреплен. Если исходить из исторического опыта, то передача территорий обычно предполагала несколько этапов и требовала соблюдения ряда условий. Так, во всех упомянутых случаях первым шагом являлось достижение договоренности между сторонами конфликта — напрямую или через посредников — о соответствующей передаче ООН полномочий», — пояснил Логинов.

После согласования условий внешнего управления стороны конфликта должны направить обращение в адрес ООН.

«Оно может быть в форме письма либо одной стороны или сторон конфликта, либо посредников в адрес председателя Совета Безопасности ООН, либо ее генерального секретаря с просьбой о создании временной международной администрации», — уточнил Логинов.

Затем предполагается, что Совбез ООН дает «прямое поручение» генеральному секретарю организации о разработке «конкретных модальностей временной администрации с учетом согласованных параметров урегулирования».

«Поручение может быть дано в форме резолюции Совбеза либо в виде иного документа (например, заявление или письмо председателя СБ). Поручение должно получить поддержку членов Совета, включая в первую очередь постоянных. Проект документа может вноситься любым его членом», — указал Логинов.

Далее генсек ООН в установленный срок готовит доклад по параметрам временной администрации — в частности, по штатному расписанию и бюджету. В свою очередь Совбез организации рассматривает предложения доклада и принимает окончательное решение о создании временной администрации. Это предполагает согласие членов совета, включая постоянных, отметил директор департамента международных организаций МИД.

Логинов напомнил, что по линии ООН имеются прецеденты создания временных международных администраций на затронутых конфликтами территориях. В частности, дипломат сослался на слова российского президента, заявившего, что практика создания подобных управлений имела место в Камбодже, Восточном Тиморе, а также в Восточной Славонии, Бараньи и Западном Среме.

28 марта Владимир Путин предложил обсудить с США, европейскими странами и «партнерами и друзьями» России возможность введения временного международного управления на Украине под эгидой ООН. По мнению главы государства, это позволило бы провести в стране демократические выборы, чтобы «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство». Президент добавил, что в настоящее время властям России неясно, с кем следует вести переговоры на Украине, поскольку политическая ситуация там нестабильна.

В Белом доме, комментируя предложения Путина, заявили, что управление на Украине определяется ее Конституцией и народом.