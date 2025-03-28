Государственное управление на Украине определяется ее Конституцией, сказал Reuters представитель Совета национальной безопасности США (его имя не приводится). Так он прокомментировал идею президента России Владимира Путина ввести на Украине временное управление под эгидой ООН для проведения там выборов, обсудив это с США, странами Европы и российскими партнерами.

«Система управления на Украине определяется ее Конституцией и народом страны», — подчеркнул собеседник агентства.

На встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск» в Мурманске Путин заявил, что России непонятно, с кем ей подписывать какие-либо соглашения с украинской стороны, «завтра придут другие руководители», а после проведения выборов можно было бы начать переговоры о мире.

«Можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность ведения на Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующее доверием народа правительство», — отметил он.

По словам президента, такие же схемы временного управления под эгидой ООН применялись в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии. Путин добавил, что с новыми избранными властями Украины можно будет «подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными».

Последние выборы президента Украины проводились в 2019 году. C февраля 2022 года в стране действует военное положение, во время которого, согласно украинскому законодательству, невозможно проведение президентских и парламентских выборов.

Ранее два бывших высокопоставленных американских чиновника рассказали Reuters, что Белый дом обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2023-2024 годах проведение выборов.