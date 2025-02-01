Вашингтон хочет, чтобы Киев провел выборы, желательно к концу года, и лучше всего, чтобы при этом были организованы мирные переговоры с Москвой в ближайшие месяцы. Об этом Reuters заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.

Он подчеркнул, что президентские и парламентские выборы на Украине «должны быть проведены».

«Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это очень важно. Думаю, это полезно для демократии. В этом и заключается прелесть прочной демократии: у вас есть несколько человек, которые могут участвовать в выборах», — сказал Келлог.

Ранее Трамп вместе с Келлогом заявили, что работают над планом по заключению соглашения между Россией и Украиной. Документ еще в разработке, отмечает Reuters.

Также, по информации Reuters, полученной от двух анонимных источников, США могут выдвинуть требование о проведении выборов в Украине как одном из условий начала перемирия. По словам источника, в администрации Трампа считают, что новоизбранный президент сможет вести переговоры о более долгосрочном соглашении с Россией.

Киев пока это заявление не комментировал. Украинский лидер Зеленский ранее допускал, что в стране могут пройти выборы в этом году, если будут прекращены боевые действия, а также предоставлены надежные гарантии безопасности. Источник Reuters в украинском правительстве отметил, что США пока не обращались к ним со своим предложением.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение, во время которого, согласно законодательству страны, невозможно проведение президентских и парламентских выборов. При этом, как рассказали Reuters два бывших высокопоставленных американских чиновника, Белый дом обсуждал с Зеленским в 2023-2024 годах проведение выборов.

Украинская сторона, по словам источников агентства, выразила опасение, что голосование может привести к расколу среди украинских политиков, а также возможному вмешательству России.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что не считает Зеленского легитимным лидером и что тот не имеет юридического права подписывать документы, связанные с потенциальным мирным соглашением. Российский лидер уточнял, что Зеленский сначала должен отменить подписанный им в 2022 году указ, запрещающий переговоры с Россией.

Бывший западный чиновник заявил Reuters, что инициатива США о проведении выборов и отмене военного положения на Украине может привести к тому, что бойцы ВСУ дезертируют, многие украинцы призывного возраста «побегут к границе», а Зеленский станет «хромой уткой».

По мнению собеседника агентства, такие действия Белого дома «играют на руку» России. «Трамп, на мой взгляд, реагирует на… реакцию России», — сказал бывший чиновник.

Несколько бывших американских чиновников заявили, как пишет Reuters, что они сомневаются в том, что Москва и Киев достигнут мирного соглашения или что украинские выборы пройдут в этом году.