Президент России Владимир Путин поздно вечером 13 марта принял спецосланника президента США Стива Уиткоффа и передал через него дополнительные сигналы для главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он [Уиткофф] был принят президентом Путиным. Была предоставлена российской стороне дополнительная информация, и также через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа. Вот все, что можно сказать», — заявил Песков.

Песков добавил, что после встречи есть основания испытывать «осторожный оптимизм». По его словам, президент России поддерживает позицию Трампа по урегулированию на Украине, но «озвучил некоторые вопросы, на которые нужно совместно найти ответы».

После того, Уиткофф доведет информацию до президента США, можно будет определяться со сроками проведения разговора между Путиным и Трампом, сообщил представитель Кремля. У обеих сторон есть понимание, что такой разговор нужен, добавил Песков.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетил Москву 13 марта. Трамп заявил, что Уиткофф проводит «серьезные переговоры», и Вашингтон «получает сообщения, что <…> все проходит положительно». Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что американская сторона оценивает переговоры с «осторожным оптимизмом». После оценки переданной Уиткоффом информации Трамп примет решения о дальнейших шагах, сообщил Уолтц.