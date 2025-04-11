Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Россию, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да, я подтверждаю, он, действительно, прилетел», — сказал пресс-секретарь журналистам.

По словам Пескова, Кремль сообщит, если президент России Владимир Путин встретится с Уиткоффом.

«Если будет — мы сообщим», — сказал он.

Пресс-секретарь также отметил, что президент сегодня планирует провести совещание по развитию Военно-морского флота России.

«Сегодня будет совещание по вопросам развития Военно-морского флота Российской Федерации, чрезвычайно важное», — сказал представитель Кремля.

О том, что спецпредставитель президента США прилетел в Россию ранее сообщал Axios. По данным издания, Трамп «разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса», пишет издание. Если перемирие не будет достигнуто к концу месяца, он может ввести дополнительные санкции против России либо через исполнительную власть, либо обратившись в конгресс с просьбой принять новое законодательство о санкциях, утверждает источник Axios.

3 апреля Стив Уиткофф встретился в Вашингтоне со спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. После встречи Дмитриев рассказал, что речь шла об урегулировании на Украине и восстановлении отношений между Россией и США. По словам Дмитриева, в переговорах по Украине достигнут «значимый прогресс».

Накануне, 10 апреля, пресс-секретарь президента России сообщал, что у Путина в пятницу запланирована «региональная поездка», но не уточнял, куда именно. По данным сервиса FlightRadar, утром в пятницу самолет, на котором предположительно прилетел Уиткофф, приземлился в Санкт-Петербурге.