Президент США Дональд Трамп заявил, что России «пора начать действовать» для завершения боевых действий на Украине. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

«России пора начать действовать. Слишком много людей погибает — тысячи каждую неделю — в этой ужасной и бессмысленной войне. Войне, которая никогда не должна была начаться и которой бы не было, если бы я был президентом!» — говорится в посте Трампа.

11 апреля в Россию прибыл спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Он встретился в Петербурге со спецпредставителем президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, а также с главным раввином Петербурга Менахемом-Мендлом Певзнером и председателем еврейской общины Марком Грубаргом, посетил Большую хоральную синагогу и Исаакиевский собор. Детали встречи Уиткоффа с Дмитриевым не приводились.

Позже представителя Трампа в третий раз принял президент России Владимир Путин. Встреча будет продолжаться «час, два, три, четыре, если надо», сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, встреча Путина и Уиткоффа — это «очень хорошая возможность», чтобы передать «основные озабоченности России, которые потом станут известны президенту Трампу». В то же время Песков призвал не ждать прорывов.

В конце марта президент США заподозрил российскую сторону в затягивании переговоров по Украине, а позже заявил, что «очень зол» на Владимира Путина из-за его слов о возможности проведения выборов в стране до заключения мирной сделки. Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в отношении российской нефти, если сделка по Украине сорвется и лидер США сочтет, что это «вина России».

Госсекретарь США Марко Рубио в начале апреля заявил, что Вашингтон не будет вести с Россией «бесконечные» переговоры по Украине. «Мы узнаем достаточно скоро, в течение нескольких недель, а не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир или нет», — сказал он.

Песков заявил 10 апреля, что временных рамок для для урегулирования конфликта на Украине нет. По его словам, «все заинтересованы в скорейшем урегулировании, но при соблюдении интересов сторон».