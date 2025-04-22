Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа на этой неделе ожидают в Москве. Об этом сообщил «Интерфаксу» помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Ждем», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ушаков уточнил в беседе с ведущим ВГТРК Павлом Зарубиным, что российская сторона «серьезно» и «обстоятельно» обсуждает Украину с американскими коллегами. Помощник российского президента отметил, что «пока рано говорить» о достижении результата в этом контексте переговоров.

«Я думаю, что диалог продолжится и на этой неделе», — заключил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что Кремль «традиционно» проинформирует о визите спецпосланника Трампа Уиткоффа.

Последняя встреча президента России Владимира Путина с американским представителем состоялась 11 апреля в Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера. До этого Уиткофф встречался с российским лидером 13 марта и 11 февраля.

Накануне газета The Wall Street Journal писала, что при согласовании позиций Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Лондоне с участием госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника главы Белого дома по урегулированию конфликта на Украине Кита Келлога и Стива Уиткоффа, последний может вновь отправиться в Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 21 апреля рассказал, что новый раунд переговоров между представителями Великобритании, Франции, США и Украины пройдет в среду, 23 апреля, в Лондоне.

Очередная встреча в Лондоне станет продолжением переговоров Европы, США и Украины в Париже, которые прошли 17 апреля. Как писал Bloomberg, на встрече с делегацией из США европейские чиновники попросили у американских коллег доказательства того, что президент России Владимир Путин серьезно настроен на переговоры о прекращении огня.