В среду, 23 апреля, в Лондоне пройдет новый раунд переговоров между представителями Великобритании, Франции, США и Украины. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский после своего разговора с британским премьер-министром Киром Стармером.

«Мы готовы двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира. <…> Безусловное прекращение огня должно быть первым шагом к миру», — написал он в телеграм-канале.

По информации источников Bloomberg, в среду в Лондон прибудут госсекретарь США Марко Рубио и специальные посланники американского президента Стив Уиткофф и Кит Келлог. Они встретятся со своими коллегами из Франции, Германии, Великобритании и Украины. Агентство сообщает, что план обсуждений находится на стадии завершения и может быть изменен.

Встреча в Лондоне станет продолжением переговоров Европы, США и Украины в Париже, которые прошли 17 апреля. Как писал Bloomberg, на встрече с американской делегацией европейские чиновники попросили у США доказательства того, что российский президент Владимир Путин серьезно настроен на переговоры о прекращении огня.

По словам источника агентства, европейские чиновники также интересовались, какие ответные меры может предпринять администрация Трампа, если ситуация не изменится к лучшему. Они хотели убедить Вашингтон в необходимости более жесткой позиции по отношению к Москве, включая усиление санкций. Американские чиновники на встречах дали понять, что хотят добиться прекращения огня в течение нескольких недель, пишет агентство.

В тот же день в Елисейском дворце проходили переговоры Украины с «коалицией желающих». Глава офиса украинского президента Андрей Ермак назвал разговор «очень содержательным». Он уточнил, что стороны обменялись мнениями относительно дальнейших шагов по достижению «справедливого и устойчивого мира», включая «прекращение огня, привлечение многонационального военного контингента» и «развития эффективной архитектуры безопасности» для Киева.