Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с представителями стран из «коалиции желающих» прекращение огня и размещение войск. Встреча прошла 17 апреля в Елисейском дворце.

«Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым обсудили с коллегами из Великобритании, Германии и Франции прекращение огня и гарантии безопасности», — написал Ермак в своем телеграм-канале.

Разговор он назвал «очень содержательным». Глава офиса украинского президента уточнил, что стороны обменялись мнениями относительно дальнейших шагов по достижению «справедливого и устойчивого мира», включая «прекращение огня, привлечение многонационального военного контингента» и «развития эффективной архитектуры безопасности» для Киева.

О встрече с британским, французскими и немецкими чиновниками также рассказал Сибига.

«Мы обсудили пути к справедливому и прочному миру, включая полное прекращение огня, многонациональный контингент и гарантии безопасности для Украины», — сообщил он на своей странице в Х.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко утверждает, что в Париже обсуждают возможность объявления всеобщего перемирия 20 апреля. Официально эта информация не подтверждалась.

Елисейский дворец отчитался, что днем 17 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон принял специального посланника главы США Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио. На встрече также присутствовал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и дипломат Эмманюэль Бонн.

Обсуждения были посвящены мирным переговорам, работе «коалиции желающих», тарифы между Европой и США, а также ситуацию на Ближнем Востоке.