Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с представителями стран из «коалиции желающих» прекращение огня и размещение войск. Встреча прошла 17 апреля в Елисейском дворце.

«Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым обсудили с коллегами из Великобритании, Германии и Франции прекращение огня и гарантии безопасности», — написал Ермак в своем телеграм-канале.

Разговор он назвал «очень содержательным». Глава офиса украинского президента уточнил, что стороны обменялись мнениями относительно дальнейших шагов по достижению «справедливого и устойчивого мира», включая «прекращение огня, привлечение многонационального военного контингента» и «развития эффективной архитектуры безопасности» для Киева.

О встрече с британским, французскими и немецкими чиновниками также рассказал Сибига.

«Мы обсудили пути к справедливому и прочному миру, включая полное прекращение огня, многонациональный контингент и гарантии безопасности для Украины», — сообщил он на своей странице в Х.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко утверждает, что в Париже обсуждают возможность объявления всеобщего перемирия 20 апреля. Официально эта информация не подтверждалась.

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Елисейский дворец отчитался, что днем 17 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон принял специального посланника главы США Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио. На встрече также присутствовал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и дипломат Эмманюэль Бонн.

Обсуждения были посвящены мирным переговорам, работе «коалиции желающих», тарифы между Европой и США, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

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