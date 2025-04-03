Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что «коалиция желающих» по Украине должна представить хотя бы одного европейского лидера для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Глава Финляндии рассчитывает на усилия лидеров Франции и Великобритании в этом вопросе. Об этом сообщает Reuters.

По словам финского лидера, на прошлой неделе европейские страны, которые присоединились к «коалиции желающих», созданной для поддержки возможного соглашения по Украине и гарантий мира, договорились, что, по крайней мере, один из лидеров должен «на определенном этапе» вступить в диалог с Россией.

«Я бы лично предпочел, чтобы это сделали наши представители „коалиции желающих“. Другими словами, Франция или Великобритания», — сказал Стубб.

Саммит «коалиции желающих», где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там «миротворцев», прошел 27 марта в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.

В интервью Sky News в ноябре 2024 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил об отсутствии планов проводить телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«С кем говорит канцлер Шольц — это его дело. У меня нет планов разговаривать с господином Путиным», — сказал Стармер.

Как сообщала радиосеть France info, в начале марта 2025 года на пресс-конференции по итогам внеочередного заседания Европейского совета президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что может позвонить Путину, когда наступит «подходящий момент».

«Я готов поговорить с президентом Путиным, когда мы сочтем с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами, что сейчас подходящее время», — сказал Макрон.

В интервью австралийскому блогеру Марио Науфалу президент Сербии Александр Вучич рассказал, что лидеры как минимум двух стран Евросоюза после начала военной операции на Украине продолжали «тайно» общаться с Путиным. При этом Вучич отметил, что это не премьеры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо.