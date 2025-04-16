Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в конце недели отправятся во Францию. Как пишет издание Politico со ссылкой на источники, представители Вашингтона планируют обсудить там Украину, Иран и торговые отношения на фоне «тарифной войны» президента США Дональда Трампа.

Так, Стив Уиткофф планирует встретиться с французским лидером Эмманюэлем Макроном, а Марко Рубио поговорит с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро. После Парижа госсекретарь США отправится в Африку.

Как отмечает Politico, это первый визит высокопоставленных американских лиц во Францию с тех пор, как вице-президент Джей Ди Вэнс посетил саммит по искусственному интеллекту в феврале.

Встреча Уиткоффа с Макроном пройдет спустя неделю после того, как спецпосланник Трампа был в Санкт-Петербурге и общался с президентом России Владимиром Путиным. После встречи Уиткофф заявил, что переговоры позволили ему понять, что «Путин хочет постоянного мира».

Чиновник, знакомый с подготовкой поездки Уиткоффа и Рубио, рассказал, что в Париже будут обсуждаться такие темы, как военный конфликт на Украине, Иран и торговые отношения.

Как ранее писал RTVI, 19 апреля в Омане пройдет второй раунд американо-иранских переговоров, касающихся ядерной программы Тегерана. Также сообщалось, что до этого глава МИД Ирана Аббас Арагчи приедет в Москву «для консультации».

Ожидается, что тарифы будут занимать особое место в повестке дня, учитывая стремление Трампа ввести пошлины и отсрочку в 90 дней, которую он дал странам в апреле. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также объявила о том, что ЕС замораживает тарифы против США на 3 месяца.

2 апреля президент Трамп объявил о масштабных пошлинах, которые затронули 185 стран, в том числе Евросоюз и Украину. Глава Белого дома ввел базовые пошлины в размере 10% на все импортные товары, а также 25% на импорт легковых автомобилей. Кроме того, Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение из-за угроз дефицита торгового баланса в США.