Евросоюз продолжит разработку новых тарифов против США, но замораживает их на 90 дней, чтобы «дать шанс переговорам», сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

«Мы приняли к сведению объявление президента [США Дональда] Трампа. Мы хотим дать переговорам шанс. Мы продолжаем финализировать наши ответные меры, которые получили твердую поддержку стран Евросоюза, но мы замораживаем их на 90 дней», — отметила она.

По словам главы ЕК, если переговоры не будут удовлетворительными, вступят в силу контрмеры.

Представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер при этом признал на брифинге в Брюсселе, что Вашингтон заморозил только тарифы на основную массу европейских товаров, но тарифы на сталь, алюминий и автомобили из Европы пока остаются в силе.

«Мы делаем паузу и приглашаем американскую сторону за стол переговоров, чтобы поговорить и прийти к сделке», — отметил Де Кеерсмакер (цитата по ТАСС).

2 апреля Трамп подписал указ о введении «взаимных пошлин» на товары торговых партнеров, которые, по мнению его администрации, создали нетарифные барьеры для американских товаров. Тарифы в отношении ЕС составили 20%, а базовая пошлина на весь импорт — 10%.

9 апреля страны ЕС утвердили введение первого пакета тарифов в 25% на широкий круг американских аграрных и промышленных товаров, общая сумма попадающего под пошлины ЕС импорта из США оценивается в €21 млрд в год.

Второй пакет тарифов Брюсселя должен был вступить в силу 15 мая, и далее ЕС намерен продолжать вводить новые пошлины до 1 декабря. Сейчас весь этот процесс приостановлен. В ЕС 9 апреля еще раз отметили, что готовы отказаться от тарифов и вести диалог с США, чтобы «сбросить все пошлины до 0 с обеих сторон».