Американский президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угроз дефицита торгового баланса в США. Его указ размещен на сайте пресс-службы Белого Дома.

«Отсутствие взаимности в двусторонних торговых отношениях, несоизмеримые тарифные ставки и барьеры, а также экономическая политика торговых партнеров США… представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и экономике… Я объявляю чрезвычайное положение в стране в отношении этой угрозы», — сказано в сообщении пресс-службы.

Накануне Трамп подписал указ о введении «взаимных пошлин» на товары торговых партнеров, которые, по мнению его администрации, создали нетарифные барьеры для американских товаров. Так, тарифы для Китая составили 34%, для ЕС — 20%, а базовая пошлина на весь импорт достигла 10%.

Позже в Минфине США объяснили, что Вашингтон не стал вводить повышенные пошлины на импорт российских и белорусских товаров так как продукция из этих стран не поставляется в Штаты.

При этом, по данным Axios, США по-прежнему торгуют с Россией больше, чем с такими странами, как Маврикий или Бруней, которые попали в тарифный список. Пошлины составляют 40% и 24%.