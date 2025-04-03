Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News сказал, что Россия не вошла в список стран, на которые распространяются повышенные торговые пошлины, поскольку «Соединенные Штаты не торгуют с Россией».
В списке стран, на которые распространяются тарифы, продемонстрированном на пресс-конференции президентом США Дональдом Трампом, также отсутствуют Мексика, Канада и Беларусь.
Бессент пояснил, что Соединенные Штаты не торгуют с Россией или Беларусью, потому что они находятся под санкциями.
По словам главы ведомства, другим государствам стоит отказаться от ответных мер на пошлины, так как эти меры могут спровоцировать эскалацию.
«Давайте посмотрим, к чему это приведет, потому что если вы примете ответные меры, то это приведет к эскалации», — сказал Бессент в интервью CNN.
Министр также пояснил, что страны с торговым профицитом «традиционно всегда проигрывают при любой эскалации торговли», поэтому делать что-либо опрометчивое «было бы неразумно».
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила Axios, что Россию, Беларусь, Кубу и Северную Корею не находятся в списке, продемонстрированном Трампом, поскольку «они уже сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами, а наши ранее введенные санкции препятствуют любой значимой торговле с этими странами». При этом она не исключила, что Москва может столкнуться с «дополнительными жесткими санкциями».
Белый дом объявил базовую пошлину в размере 10% для товаров из всех стран, на которые не распространяются дополнительно перечисленные повышенные пошлины.
По информации Axios, США по-прежнему торгуют с Россией больше, чем с такими странами, как Маврикий или Бруней, которые попали в тарифный список. Пошлины составляют 40% и 24%.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении «взаимных пошлин» на товары торговых партнеров, которые, по мнению его администрации, создали нетарифные барьеры для американских товаров.
«В течение многих лет трудолюбивые граждане Америки были вынуждены сидеть в стороне, пока другие страны богатели и набирали силу, во многом за наш счет. Но теперь наша очередь процветать», — сказал Трамп.
Так, тарифы для Китая составили 34%, для ЕС — 20%, а базовая пошлина на весь импорт достигла 10%. Россия в список по взаимным пошлинам не вошла.