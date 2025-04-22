Украина готова к переговорам с Россией после прекращения огня, заявил на брифинге украинский лидер Владимир Зеленский. При этом он подчеркнул, что Киев по-прежнему не признает Крым российским.

«Не о чем говорить — это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины… Этого не будет», — сказал он.

Также Зеленский сообщил, что готов встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом на похоронах папы римского.

По словам украинского президента, Киев не получал никаких официальных предложений по обмену или отказу от территорий. Условием для переговоров с Москвой он назвал полное прекращение огня.

«Пока что безусловного прекращения огня не было. <…> Украина готова идти на безусловное прекращение огня. Что в это вкладывается? В этом словосочетании есть ответ — безусловное, без каких-либо условий, прекращение огня. Значит, нет никаких ударов по нашей территории», — сказал Зеленский.

По его словам, если прекращение огня будет не полным, то есть «тишина на море, в небе, на фронте, на земле», а частичным, то Киев готов к «зеркальным мерам».

«Надо, чтобы россияне положительно отреагировали», — подчеркнул глава государства.

Отдельно Зеленский прокомментировал прозвучавшие в СМИ слухи о том, что США в рамках сделки о полезных ископаемых планируют взять под контроль Запорожскую АЭС. Он заявил, что атомная станция может работать эффективно только под контролем Украины. При этом он допустил, что Киев может сотрудничать с США по восстановлению ЗАЭС, если российская сторона откажется от атомной станции.

Что касается соглашения с Вашингтоном, то сейчас, добавил украинский лидер, обе стороны продолжают юридические консультации.

Как писала газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников, администрация Трампа якобы предложила Киеву признать Крым российским, отказаться от вступления в НАТО, а также рассмотреть создание нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС под возможным контролем США.

Похожую информацию сообщила и The Washington Post. Газета со ссылкой на источники уточняла, что США могут озвучить во время переговоров в Лондоне, которые пройдут 23 апреля, свой вариант урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

Среди пунктов этого плана, который подается как «последнее предложение США», оказались следующие: признание американской стороной Крыма российским, а также отмена санкций против России в обмен на прекращение Москвой боевых действий.

На переговорах будут присутствовать также французские, британские и немецкие переговорщики, которые, предположительно, будут обсуждать гарантии безопасности для Украины, а также ее восстановление, вероятно, за счет замороженных российских активов.

WP пишет, что «европейские и даже украинские чиновники в частном порядке признают», что вернуть контроль над утраченными Украиной территориями вряд ли удастся в ближайшее время.

Недавно госсекретарь США Марко Рубио пригрозил, что если прогресса по мирному урегулированию не будет, то Вашингтон может отказаться от статуса посредника. Схожую позицию высказывал и Трамп.