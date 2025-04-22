Президент США Дональд Трамп раскроет содержание плана мирного урегулирования российско-украинского военного конфликта в «ближайшие три дня», пишет New York Post (NYP). Предложение предусматривает варианты участия миротворческого контингента как из стран Европы, так и России, Украины и не входящего в НАТО государства.

План может включать размещение европейских войск на территории Украины в целях обеспечения соблюдения прекращения огня, рассказал NYP высокопоставленный представитель Белого дома. Это произойдет при условии достижения перемирия между Москвой и Киевом.

«Самое сложное — это то, как будут выглядеть силы безопасности. Мы называем их „силами обеспечения устойчивости“. „Силы обеспечения устойчивости“ — это часть гарантий безопасности, которые хотят получить украинцы, и мы надеемся, что они их получат», — сказал собеседник газеты.

Вместе с тем авторы плана допускают создание еще одних миротворческих сил для наблюдения за соблюдением прекращения огня на линии фронта. В такую «совместную комиссию» могут войти россияне, украинцы и представители третьей страны, не входящей в НАТО.

США могут быть вовлечены в миротворческий процесс вместе с третьей стороной, но исключительно в качестве «финансовой силы», а не военной, рассказал чиновник из американской администрации. Детали плана пока еще не определены окончательно, подчеркивает NYP.

В пятницу, 18 апреля, высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил NYP, что представители Украины в ходе недавних переговоров с делегацией из США были больше всего обеспокоены «территориальной» частью соглашения. По утверждению чиновника, Киев, похоже, «готов отказаться от 20% своей земли», если это будет считаться признанием территории «де-факто», а не «де-юре».

«„Де-факто“ означает, что мы признаем, что россияне занимают эту землю, но не говорим, что [Украина] собирается отдать ее навсегда. „Де-юре“ означает, что мы признаем, что [россияне] занимают эту землю, и мы никогда ее больше не увидим», — отметил американский чиновник.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на западных чиновников, что администрация Трампа предложила Киеву признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО. Кроме того, сторонами рассматривается создание нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС под возможным контролем США.

В воскресенье, 20 апреля, Дональд Трамп заявил о своей готовности работать с Россией и Украиной, если те остановят боевые действия.