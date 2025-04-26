В рамках предстоящей сделки по Украине согласовано большинство пунктов, и теперь Москва и Киев должны организовать встречу «на очень высоком уровне», заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social по прибытии в Италию на похороны папы римского Франциска.

«Удачный день для переговоров и встреч с Россией и Украиной. Они очень близки к соглашению, и обе стороны должны теперь встретиться на очень высоком уровне, чтобы “договориться”. Большинство основных пунктов согласованы», — написал американский лидер, призвав как можно скорее прекратить боевые действия.

По словам источника, близкого к спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, президент США собирается признать за Россией контроль над территориями, которые ее войска взяли под контроль в ходе специальной военной операции: этот план якобы уже «высечен на камне», а у украинского лидера Владимира Зеленского «просто нет выбора», кроме как согласиться, поскольку давление на него постоянно растет.

Предполагается, что Трамп может встретиться с Зеленским 26 апреля в Риме. Ранее он предупреждал, что выйдет из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, если не увидит признаков прогресса на следующей неделе.

Со своей стороны глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью американскому телеканалу CBS, что Москва «выдвигает и рассматривает серьезные предложения» по урегулированию конфликта и призывает другие стороны «не распространяться» о переговорном процессе до его завершения, как это делает Зеленский, который «рад говорить с кем угодно посредством СМИ и излагает свои требования даже к президенту Трампу». В частности, ранее украинский лидер заявил, что Киев не признает Крым российским, чем спровоцировал критику со стороны американского коллеги.

«Мы по-настоящему вежливые люди и, в отличие от некоторых, никогда не обсуждаем на публике то, о чем идет речь на переговорах. В противном случае они несерьезны. Если вам нужно узнать мнение относительно сути [переговоров], обратитесь к Зеленскому», — ответил глава российской дипломатии на вопрос о ходе переговорного процесса.

The Times утверждает, что Уиткофф представил Москве и Киеву предложение, в соответствии с которым США официально подтвердят принадлежность Крыма России и фактически признают ее контроль над территориями, которые российские войска контролируют в рамках СВО. По словам источника, близкого к спецпосланнику Трампа, американский лидер убежден, что «эта земля не вернется» к Украине, и сейчас «сделка уже на столе переговоров».

Ранее в интервью The Time сам Трамп заявил, что Крым «останется с Россией», поскольку был передан России Бараком Обамой, занимавшим пост президента США в 2014 году, и момент для обсуждения этого вопроса давно упущен. Он также усомнился в том, что Украина когда-либо вступит в НАТО, поскольку именно этот вопрос, по его мнению, стал причиной вооруженного конфликта.

До этого на встрече с журналистами в Овальном кабинете Трамп заверял, что российская сторона готова к сделке, и теперь осталось договориться только с Украиной. Западные СМИ еще в марте предполагали, что предложенные Вашингтоном условия соглашения могут затрагивать Одессу и Запорожскую АЭС.