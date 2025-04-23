Заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе юридически признать Крым российским «очень вредит» мирным переговорам с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что Украина потеряла Крым «много лет назад при содействии» бывшего американского лидера Барака Обамы и «даже не является предметом обсуждения».

«Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но, если он хочет Крым, почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?» — отметил Трамп.

Он добавил, что в этом районе также много лет находились крупные российские базы подлодок.

«Именно подстрекательские заявления, подобные заявлениям Зеленского, так затрудняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться! Ситуация для Украины тяжелая — у него может быть мир или он может воевать еще три года, прежде чем потеряет всю страну», — предупредил Трамп.

По его мнению, заявление Зеленского «не приведет ни к чему», кроме продления боевых действий, «а этого никто не хочет».

«Мы очень близки к заключению сделки, но человек, у которого “нет козырей для игры”, должен, наконец, довести дело до конца», — заключил президент США.

Зеленский заявил 22 апреля, что Украина никогда не признает Крым российским, поскольку это будет нарушением конституции страны. Он добавил, что Киев не получал никаких официальных предложений по обмену или отказу от территорий. Условием для переговоров с Россией он назвал полное прекращение огня.

После заявления Зеленского госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине на уровне министров иностранных дел. На встрече также должны были присутствовать главы МИД Великобритании, Украины, Германии и Франции. В итоге французский и немецкий министры тоже не поехали в Лондон, переговоры отложены на неопределенный срок.

Вице-премьер Украины Юлия Свириденко, комментируя срыв переговоров, заявила, что Киев готов к переговорам, но не к капитуляции. Она добавила, что украинский народ «не примет замороженный конфликт, замаскированный под мир», а если вступление страны в НАТО будет приостановлено Украина потребует «достаточно сильных» и «четких» обязательных гарантий безопасности.

На прошлой неделе Bloomberg писал со ссылкой на источники, что США якобы готовы признать российский контроль над Крымом в рамках широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в рамках соглашения Украине и России придется отказаться от части территорий, которую каждая из сторон сейчас контролирует.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил срыв переговоров в Лондоне тем, что США и Украина не смогли «сблизить позиции» по некоторым вопросам урегулирования. Он добавил, что наброски вариантов урегулирования не могут быть публичными, поскольку тогда они «теряют свою эффективность».