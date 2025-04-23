Лондонские переговоры по Украине на уровне глав МИД отложены на неопределенный срок, следует из заявления правительства Великобритании. Встреча министров иностранных дел США, Великобритании, Украины, Франции и Германии должна было пройти в британской столице 23 апреля, но в итоге урегулирование российско-украинского конфликта будут обсуждать должностные лица более низкого уровня.

Госсекретарь США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон на фоне вчерашнего отказа украинского президента Владимира Зеленского признавать Крым российским «де-юре». Именно такой шаг Вашингтон рассматривал в рамках своих мирных инициатив, писала ранее The Wall Street Journal.

Кроме того, как рассказали газете западные чиновники, Белый дом предлагал Киеву отказаться от вступления в НАТО и рассмотреть создание нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС под возможным контролем США. По словам источников Reuters, несколько предложений американцев оказались неприемлемыми как для Украины, так и стран Европы, а «некоторые из идей Вашингтона также, вероятно, не понравятся Москве».

В Госдепартаменте решение Рубио пропустить встречу с европейскими коллегами в Лондоне объяснили «логистическими проблемами в его расписании». При этом, как рассказал Reuters европейский чиновник, госсекретарь США обеспокоен тем, что Украина может вернуться к своим прежним жестким позициям в ходе переговоров.

На встрече в Лондоне представители Украины хотели бы обсудить 30-дневное прекращение огня, а не мирный план администрации президента США Дональда Трампа, писал ранее Axios со ссылкой на источник в Белом доме. Собеседник издания добавил, что признаки такого решения Киева появились в течение последних суток.

В Лондон также не приедут министры иностранных дел Франции и Германии, отмечает Sky News. По информации телеканала, в британской столице состоятся переговоры только двух глав МИД — Дэвида Лэмми, со стороны Великобритании, и Андрея Сибиги, со стороны Украины.

Американскую сторону на переговорах в Лондоне в итоге будет представлять спецпосланник Трампа по России и Украине Кит Келлог, а не спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который ранее лично встречался с российским президентом Владимиром Путиным.

Ожидается, что Уиткофф проведет новые переговоры с Путиным в Москве уже на этой неделе. «Мы сообщим, если это произойдет», — так эту информацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Отмена визита Рубио и Уиткоффа [в Лондон] резко снижает значимость встречи, которую некоторые европейские чиновники ранее рассматривали как подтверждение того, что они наконец-то получили место за столом переговоров», — пишет Financial Times.

Свою позицию на фоне срыва лондонских переговоров выразил и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что для достижения соглашения между Россией и Украиной нужны территориальные уступки с обеих сторон, и подчеркнул, что либо Москва и Киев согласятся с предложением Белого дома, либо США выйдут из процесса мирного урегулирования.

С похожим посылом на прошлой неделе выступил Рубио после переговоров в Париже, где разрешение конфликта между Россией и Украиной обсуждали представители США, Украины и стран Европы.

«Мы не собираемся продолжать эти усилия неделями и месяцами. Поэтому нам нужно очень быстро определить — и я говорю о нескольких днях, — можно ли сделать это в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если нет, то у нас есть и другие приоритеты», — сказал тогда Рубио.

Ранее и Дональд Трамп грозил, что Вашингтон может выйти из переговоров, если в ближайшее время не будет прогресса по мирному урегулированию российско-украинского военного конфликта. В воскресенье, 20 апреля, президент США выразил надежду на то, что Россия и Украина заключат соглашение уже на этой неделе.

Лондонские переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной провалятся, потому что Зеленский не может признать Крым юридически российской территорией, считает колумнист журнала The Spectator Оуэн Мэттьюс. По его мнению, подобная уступка станет для президента Украины «политическим самоубийством» и даже может спровоцировать в стране гражданскую войну.