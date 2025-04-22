Президент России Владимир Путин якобы предложил спецпосланнику своего американского коллеги Дональда Трампа Стиву Уиткоффу заморозку боевых действий на Украине по нынешней линии фронта. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на три осведомленных источника.

По данным издания, с соответствующей инициативой Путин якобы выступил во время встречи с Уиткоффом в Санкт-Петербурге 11 апреля. Как утверждает FT, российский лидер заявил, что Москва может отказаться от своих претензий на территории четырех регионов, частично остающихся под контролем Киева, и оставить за собой только те территории, которые Россия контролирует уже сейчас.

При этом взамен Кремль потребовал от Белого дома официального признания Крыма российской территорией и официального блокирования вступления Украины в НАТО, пишет газета.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты могут предложить представителям Евросоюза и Украины официально признать Крым частью России в рамках урегулирования конфликта уже 23 апреля на переговорах в Лондоне.

«По словам нескольких человек, знакомых с внутренними обсуждениями, на встрече в Лондоне в среду украинские и европейские официальные лица столкнутся с <…> предложением США признать присоединение Крыма Россией», — говорится в публикации.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получал никаких официальных предложений по обмену или отказу от территорий. Условием для переговоров с Москвой он назвал полное прекращение огня.

«Пока что безусловного прекращения огня не было. <…> Украина готова идти на безусловное прекращение огня. Что в это вкладывается? В этом словосочетании есть ответ — безусловное, без каких-либо условий, прекращение огня. Значит, нет никаких ударов по нашей территории», — сказал Зеленский.

По его словам, если прекращение огня будет не полным, то есть «тишина на море, в небе, на фронте, на земле», а частичным, то Киев готов к «зеркальным мерам».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости публикацию FT о разговоре Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге, посоветовал ориентироваться на первоисточники.

«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники», — сказал он.