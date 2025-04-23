Украинская сторона на переговорах в Лондоне хотела бы обсудить 30-дневное прекращение огня, а не мирный план президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источник в администрации США.

Собеседник издания пояснил, что признаки такого решения Украины появились совсем недавно — в течение последних суток.

17 апреля на встрече в Париже Вашингтон представил Киеву свое предложение по урегулированию. Позже The Washington Post узнала, что условия администрации президента США включают в себя признание присоединения Крыма к России в 2014 году и отказ от вступления в НАТО. При этом, по данным источников газеты, предложения Вашингтона не предполагают легализации российского контроля над четырьмя областями на востоке Украины, хотя и не требуют вывода оттуда российских войск. Также США не намерены ограничивать военную поддержку Киева или блокировать размещение европейских войск в Украине.

Среди предложений также указано создание нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС под возможным контролем США.

Встреча делегаций Украины, США и Европы состоится 23 апреля в Лондоне. Эти переговоры должны стать продолжением разговора, начатого в Париже на прошлой неделе. Американскую сторону представит спецпосланник по Украине Кит Келлог. Axios при этом пишет, что госсекретарь Белого дома Марко Рубио на встрече присутствовать не будет.

«Было принято решение, что госсекретарь не поедет в Лондон. Вместо этого делегация США продолжит вести переговоры с британскими и украинскими коллегами», — сказал источник издания.

Ранее Рубио сообщил, что у него состоялась «продуктивная» беседа с британским коллегой, и он с нетерпением ждет «продолжения» переговоров после их завершения в Лондоне.