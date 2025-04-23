Представителям США и Украины не удалось сблизить позиции по некоторым вопросам урегулирования, поэтому встреча в Лондоне на уровне глав МИД, запланированная на 23 апреля, не состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, речь шла о встрече посланцев из США, посланцев из Украины с тем, чтобы США могли продолжить свои посреднические усилия. Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, поэтому эта встреча сейчас не состоялась», — сказал он.

Россия продолжает контакты с Вашингтоном по мирному урегулированию, добавил Песков. Контактов с ЕС и Украиной нет, но президент России Владимир Путин сохраняет открытость к ним, отметил представитель Кремля.

Говоря о новом предстоящем визите спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Россию, Песков сообщил, что конкретики пока нет.

«Ситуация достаточно подвижна, все очень быстро меняется. Будем вас информировать, что называется, по факту, чтобы исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания», — пояснил он.

22 апреля помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффа ждут в Москве на этой неделе, но подробностей не привел. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Уиткофф намерен снова встретиться с российским лидером.

Песков также прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Вашингтон сделал «очень четкое» предложение России и Украине по мирному урегулированию, и теперь пришло время «либо им сказать “да”, либо Соединенным Штатам выйти из этого процесса».

По словам Вэнса, Украине и России придется отказаться от части территорий, которую каждая из сторон сейчас контролирует. «Придется провести некоторые территориальные обмены», — сказал вице-президент США.

Песков заявил, что в Кремле не рассматривают эти слова как ультиматум. «Нет, США продолжают свои посреднические усилия. Безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия, также мы продолжаем наши контакты. <…> Вокруг урегулирования очень много нюансов, которые нужно обговаривать. Эта работа продолжается», — сообщил Песков.

Он отказался обсуждать возможные элементы урегулирования конфликта на Украине, в частности публикации СМИ о том, что боевые действия предлагается заморозить по линии фронта, а за Россией сохранить только те территории, которые она контролирует сейчас.

«Вы понимаете, что любые наброски разных вариантов урегулирования не могут быть публичными. Собственно, как только они становятся публичными, они теряют свою эффективность. Поэтому, естественно, работа ведется в дискретном режиме, и она должна вестись в режиме тишины», — подчеркнул Песков.

23 апреля в Лондоне должна была пройти встреча госсекретаря США Марко Рубио с министрами иностранных дел Украины, Великобритании, Франции и Германии. На фоне заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев никогда не признает Крым российским «де-юре», Рубио отменил поездку в Лондон.

Главы МИД Франции и Германии также не будут участвовать в переговорах. В итоге они пройдут только между британским и украинским министрами Дэвидом Лэмми и Андреем Сибигой.

Американскую сторону будет представлять спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог, а не Стив Уиткофф. Отсутствие Рубио и Уиткоффа «резко снижает значимость встречи», отметила газета Financial Times.