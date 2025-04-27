Предстоящая неделя будет «критически важной» для урегулирования российско-украинского военного конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью NBC News. По его словам, стороны близки к заключению мирного соглашения, «но недостаточно».

США в ближайшую неделю постараются определить, насколько «обе стороны хотят мира» и насколько близки или далеки их позиции по заключению соглашения, заявил глава Госдепа.

«Полагаю, это будет критически важная неделя, эта неделя будет очень важной. Во время нее нам нужно будет определиться, намерены ли мы продолжать участвовать [в урегулировании] или же пришло время сосредоточиться на других проблемах, в отдельных случаях столь же, если не более важных», — сказал Рубио.

Он отметил, что в отношении урегулирования конфликта есть основания как для оптимизма, так и для беспокойства. По словам госсекретаря, Россия и Украина сейчас ближе к мирному соглашению, чем за предыдущие три года, но «этого все еще недостаточно».

«Это должно произойти как можно скорее. Мы не можем продолжать тратить время и ресурсы на эти усилия, если они не приносят результата», — добавил он.

Говоря о возможных сроках достижения мирного соглашения, глава Госдепа выразил мнение, что устанавливать для этого определенную дату «глупо».

Рубио также пояснил, что США не вводят новые санкции против России, поскольку надеются, что дипломатические усилия «сработают» и что удастся сблизить обе стороны конфликта.

«Как только вы начнете это делать [вводить санкции], вы будете отдаляться [от мирного урегулирования]. Вы обрекаете себя еще на два года войны, а мы не хотим, чтобы это произошло», — сказал он.

Если план США не осуществится, у Белого дома заготовлены различные меры против тех, у кого Вашингтон не увидит желания заключить мирное соглашение, продолжил Рубио. «Но мы предпочитаем пока не доходить до этой стадии, потому что мы думаем, что это закроет дверь для дипломатии», — отметил глава Госдепа.

По словам Рубио, США — единственная страна, которая ведет диалог и с Киевом, и с Москвой. «Мы хотим быть уверены, что прилагаем все усилия и что мы не отказываемся от чего-то, что действительно может сработать или привести к миру. Но мы также не хотим продолжать тратить время на то, что не приведет нас к результату», — подчеркнул госсекретарь.

26 апреля президент США Дональд Трамп допустил, что его российский коллега Владимир Путин «не хочет прекращать» боевые действия на Украине. В связи с этим американский лидер пригрозил Москве вторичными санкциями. В то же время он заявил, что большинство основных пунктов сделки по урегулированию конфликта согласовано.

В тот же день Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. Украинский лидер заявил, что во время беседы обсуждалось «полное и безусловное прекращение огня». Он описал встречу как «очень символическую» и «имеющую потенциал стать исторической».

В середине апреля Трамп пригрозил, что США выйдут из переговоров, если Россия или Украина будут «сильно усложнять ситуацию». 24 апреля он заявил, что вопрос о выходе Вашингтона из переговорного процесса можно будет задать через две недели.

Путин на встрече со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом выразил готовность Москвы возобновить переговоры с Украиной без всяких предварительных условий, сообщили в Кремле.