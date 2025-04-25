Президент России Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф встретились 25 апреля в Кремле. Переговоры продлились три часа, одной из тем стала возможность возобновления прямых переговоров Киева и Москвы, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Кортеж Уиткоффа прибыл на территорию Кремля около 13:50. Спустя примерно полчаса пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о начале переговоров. Уиткофф и Путин поприветствовали друг друга на английском языке, кадры их встречи публикует пресс-служба Кремля.

Российскую сторону также представляли Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. С последним Уиткофф незадолго до переговоров встречался отдельно.

Ушаков назвал беседу Путина и Уиткоффа «конструктивной и весьма полезной». По его словам, переговоры позволили дополнительно сблизить позиции Вашингтона и Москвы не только по Украине, но и по другим международным вопросам. Он уточнил, что речь шла о возможности возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом. Других подробностей Ушаков не раскрыл.

Он счел знаковым тот факт, что переговоры в Кремле состоялись в 80-ю годовщину встречи на Эльбе советских и американских войск, которая «символизирует боевое союзничество двух стран в борьбе с нацизмом».

«В соответствии с договоренностью достигнутой между президентами России и США продуктивный российско-американский диалог на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме», — подчеркнул Ушаков.

Песков назвал визит Уиткоффа в Кремль челночной дипломатией: американский спецпосланник приезжает в Россию с определенными посланиями от президента США и уезжает обратно с информацией от российского лидера.

«Это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами», — отметил официальный представитель Кремля в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Песков отметил, что такой формат предпочтительнее прямого телефонного разговора, поскольку в личной беседе «всегда проще изложить все нюансы».

«Общение с Уиткоффом занимает много времени, по несколько часов, это хорошая возможность именно довести до сведения американской стороны нашу позицию», — пояснил пресс-секретарь российского президента.

Это четвертый визит Уиткоффа в Россию; предыдущий прошел 11 апреля, когда спецпосланник Трампа встречался с Путиным в Петербурге. Согласно информации Кремля, основной темой тех переговоров стали различные аспекты урегулирования украинского кризиса, при этом другие детали не разглашались. Еще две встречи Уиткоффа и Путина состоялись в Москве 13 марта и 11 февраля.