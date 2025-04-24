Госсекретарь США Марко Рубио в Х заявил, что ни он, ни спецпосланник президента Стив Уиткофф не вели разговоров о снятии санкций с России в рамках сделки с Украиной. Так он прокомментировал статью Politico об обсуждении в Белом доме снятия санкций с российского газопровода «Северный поток-2».

«Это журналистская халатность. Если у Politico есть хоть капля честности, они полностью откажутся от этой выдумки», — написал Рубио.

Politico со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией, сообщило о том, что спецпосланник американского президента предложил снять санкции с «Северного потока-2», а госсекретарь и министр внутренних дел США Дуг Бергум высказались против этого плана.

Один из источников газеты пояснил, что возможное восстановление Москвой статуса ведущего поставщика энергии в Европу могло стать «кровавой баней» для американских нефте- и газодобытчиков.

В начале марта Bild и Financial Times сообщили, что Россия и США обсуждали перезапуск газопровода с участием американских инвесторов. При этом, по данным источника Politico, европейские дипломаты считают, что обсуждения «Северных потоков» должны быть «строго европейским вопросом». По их мнению, проведение таких переговоров без привлечения европейских стран «безумно».