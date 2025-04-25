Агентство Reuters представило предложения США по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Среди них: признание Крыма частью России и отмену антироссийских санкций, а также предоставление гарантий безопасности Украине и передачу ей Запорожской АЭС.

План в одной версии был представлен в Париже 17 апреля, а в Лондоне 23 апреля — в измененной, рассказали источники Reuters. На обеих встречах присутствовали американские, европейские и украинские чиновники.

Отличия двух документов касались последовательности решения вопроса по территориям, которые Украина считает своими, снятия санкций с России, гарантий безопасности для Киева и размеров украинской армии.

Предложения США были переданы европейским и украинским чиновникам. Те спустя неделю после встречи в Лондоне отправили Вашингтону свой вариант плана.

В американской версии предлагается следующее:

США де-юре признают Крым российским и де-факто — над той частью Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, которая контролирует Россия.

Полное прекращение огня.

Украина получает надежные гарантии безопасности.

Гарантами выступят специальная группа, состоящая из стран Европы и других желающих государств;

Украина отказывается от вступления в НАТО, но может продолжить путь к членству в ЕС.

Гарантами выступят специальная группа, состоящая из стран Европы и других желающих государств; Украина отказывается от вступления в НАТО, но может продолжить путь к членству в ЕС. Украина возвращает территорию в Харьковской области, находящейся под контролем России;

Также Киев получает Запорожскую АЭС, которой будет управлять вместе с США.

Украина получает проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой

США и Украина будут вместе реализовывать соглашение о добыче полезных ископаемых.

Кроме того, администрация американского лидера Дональда Трампа предложила отменить антироссийские санкции, которые вводились с 2014 года. США, по данным Reuters, считают, что нужно «постепенное смягчение санкций после достижения устойчивого мира». При этом Вашингтон уточняет, что если «Россия нарушит условия мирного соглашения», то ограничения снова будут действовать.

В версии, которую одобрили европейские и украинские чиновники, предлагалось отложить обсуждение принадлежности территорий до момента полного прекращения огня, а также указывался пункт, что Украина должна получить «надежные гарантии безопасности» от стран Европы и других дружественных стран.

Во втором документе указаны следующие предложения:

Полное и безоговорочное прекращение огня в воздушном пространстве, на суше и на море, контроль за этим ведут США и третьи страны;

Только после этого начинаются все территориальные переговоры и лишь на основе линии контроля;

Россия и Украина немедленно приступают к переговорам о технических деталях реализации с участием США и европейских стран, параллельно ведется подготовка условий полного мирного соглашения;

Проводится обмен пленными;

Украина получает надежные гарантии безопасности, в том числе от США;

Гарантами выступят специальная группа европейских стран и желающие неевропейские страны;

Украина стремится к вступлению в ЕС;

Украина восстанавливает контроль над ЗАЭС при участии США, а также над Каховской плотиной, а также получает проход через Днепр и контроль над Кинбурнской косой;

США и Украина реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве/добыче полезных ископаемых;

Антироссийские санкции могут быть постепенно ослаблены после достижения устойчивого мира и возобновлены в случае нарушения мирного соглашения

Также украинцы и европейцы выступили против ограничений размеров ВСУ и отрядов стран-союзников, которые могут отправить свои войска на Украину. Также во второй версии документа предлагается компенсировать Украине ущерб от боевых действий за счет замороженных за рубежом российских активов за рубежом.

В предложении США также говорится о компенсации Украине, но их источник не уточняется.