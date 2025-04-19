Президент США Дональд Трамп в последние недели все чаще выказывает нетерпение по поводу мирного урегулирования на Украине и грозится выйти из переговорного процесса, если сделку не удастся заключить в скором времени. При каких условиях это может произойти и чем грозит России и Украине — в материале RTVI.

18 апреля Трамп заявил, что США выйдут из переговоров, если Россия или Украина будут «сильно усложнять ситуацию». «Мы просто скажем: “Вы глупцы. Вы дураки. Вы ужасные люди”. И мы просто откажемся от этого», — предупредил американский лидер.

За несколько дней до этих публичных заявлений Трамп в частной беседе со своими главными советниками, включая госсекретаря Марко Рубио и спецпредставителя Стива Уиткоффа, выразил разочарование тем, что мирные переговоры зашли в тупик, пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, именно тогда Трамп выдвинул идею о том, что если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, он переключится на другие вопросы внешней политики. О том, что президент США теряет терпение и может выйти из переговорного процесса, говорят еще два источника Axios.

Госсекретарь США поделился этими настроениями с генсеком НАТО Марком Рютте и участниками встречи в Париже 17 апреля. Как будет выглядеть выход США из процесса урегулирования на Украине, Рубио не уточнил, а лишь «подчеркнул, что США хотят быстрого прогресса», сказал изданию европейский дипломат.

В парижских переговорах 17 апреля участвовали госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, министр обороны Украины Рустем Умеров, глава украинского МИД Андрей Сибига, руководитель офиса президента Андрей Ермак, а также высокопоставленные немецкие чиновники.

Еще двое европейских дипломатов подтвердили слова Рубио о том, что Трамп теряет терпение и может выйти из процесса, если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время.

По мнению троих дипломатических источников Axios, комментарии Рубио были адресованы в основном Киеву. Такого же мнения придерживается собеседник издания в украинском правительстве. Он также считает, что выход Трампа из переговоров может привести к приостановке американской военной помощи.

Об усилении давления на Россию во время встреч в Париже Рубио не говорил, утверждают европейские дипломаты.

«Создалось впечатление, что Рубио и Уиткофф испытывают сильное давление со стороны Трампа и направляют его на других игроков», — сказал европейский дипломат.

«Вопрос нескольких дней»: США ждут конкретики

Рубио заявил, что встреча в Париже была направлена на то, чтобы «начать говорить о более конкретных планах» завершения конфликта на Украине и выяснить, «возможно ли это вообще». По словам госсекретаря, это должно проясниться в течение «нескольких дней, а не недель».

«Если это невозможно, — если мы настолько далеки друг от друга, что этого не произойдет, — то, я думаю, президент [Трамп] достигнет точки, когда он скажет: мы закончили. <…> Мы будем готовы помочь, когда вы будете готовы к миру. Но мы не собираемся продолжать эту работу неделями и месяцами», — подчеркнул Рубио.

Он отметил, что у США «есть и другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться», поэтому в случае провала мирной сделки Вашингтон «просто будет двигаться дальше». По словам Рубио, Трамп посвятил урегулированию на Украине «много времени и энергии», но есть «много других действительно важных вещей, которые заслуживают такого же, если не большего, внимания» с американской стороны.

На следующей неделе обсуждение продолжится в Лондоне, и Вашингтон рассчитывает получить «более определенные ответы» относительно того, насколько близок «реальный прогресс», пояснил Рубио.

«Но мы не собираемся продолжать летать по всему миру и проводить встречи за встречами, если не будет никакого прогресса. Так что если они серьезно настроены на мир, — любая из сторон или обе, — мы хотим помочь. Если этого не произойдет, то мы просто пойдем дальше», — подчеркнул госсекретарь.

Он назвал встречи в Париже позитивными и конструктивными, а также приветствовал вклад европейских стран в процесс. По мнению Рубио, Великобритания, Франция и Германия могут помочь сдвинуть переговоры «с мертвой точки, а затем приблизить это к разрешению». Рубио добавил, что участие Европы необходимо в том числе потому, что часть санкций против России ввел ЕС, и США не могут их снять, если такой пункт «когда-либо будет частью сделки».

Заявление Рубио позже подкрепила глава пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс. По ее словам, европейские союзники должны понять, что США не будут тратить годы на украинское урегулирование.

«Важно, чтобы европейские партнеры услышали нас: мы не намерены заниматься этим год, мы не будем проводить встречи ради встреч, мы не станем ждать, надеяться и предпринимать большие усилия просто ради усилий», — сказала она в эфире Fox News.

Брюс отметила, что подписанию мирного соглашения «должны способствовать все». В то же время она сообщила, что США испытывают «значительный энтузиазм» по поводу завершения военных действий.

«Пряник» для России и «главное препятствие»

По словам источников The New York Times (NYT), знакомых с ходом переговоров в Париже, у США есть «серьезный план прекращения огня», однако российская сторона «тянет время, настаивая на новых условиях, включая “денацификацию” Украины», — то есть, по сути, на замене Зеленского.

Bloomberg писал, что ключевые пункты американского мирного плана включают сохранение за Россией территорий, которые утратила Украина, а также смягчение антироссийских санкций и снятие с повестки вопроса вступления Украины в НАТО.

США намерены уже на встрече в Лондоне на следующей неделе согласовать решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня, а затем представить его России, утверждает источник New York Post (NYP) в американской администрации.

«Цель состоит в том, чтобы провести [переговоры] с российской стороной и затем сказать: “Хорошо, это ваше лучшее и окончательное предложение”, чтобы выяснить, на каком этапе находятся обе стороны», — сообщил собеседник издания.

По его словам, Трамп готов выйти из-за стола переговоров, если Россия не поддержит процесс, и переложить ответственность за конфликт на европейских союзников.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил американским чиновникам, что Киев «на 90% поддерживает» мирный план Трампа, представленный в Париже, утверждает источник NYP. В основном сомнения Киева касаются линий прекращения огня и территорий — «того, что они называют “де-юре” и “де-факто”».

«Де-факто» означает признание, что Россия контролирует территорию, но Украина «не собирается отдавать ее навсегда», пояснил собеседник издания. «Де-юре» означает признание, что Россия «забирает эту землю» и Украина «никогда больше ее не увидит».

Чтобы усадить Россию за стол переговоров, спецпредставитель президента Трампа Стив Уиткофф может предложить ей «пряник» в виде смягчения санкций и, возможно, размораживания арестованных активов, заявил собеседник газеты.

План по Украине, представленный европейцам 17 апреля, включает в себя много уступок России, но не содержит гарантий безопасности для Украины, пишет обозреватель The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники.

По их словам, «основная проблема», с которой столкнулась команда Трампа, заключается в том, что Россия не хочет идти на компромиссы по «основным вопросам». Речь идет о «жестких требованиях» касательно территорий и «доминирования в сфере безопасности».

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф «попытался сформулировать предложение, которое российский лидер мог бы принять». На встрече в Париже 17 апреля он представил союзникам «переговорную базу», которая была выработана на встрече с Владимиром Путиным, но она включала в себя «так много уступок Москве по вопросам безопасности, что украинские и европейские чиновники воспротивились», пишет журналист.

Зеленскому «будет трудно проглотить» этот пакет предложений, считает Игнатиус. Препятствием может стать и то, что план, «похоже, не включает» гарантии безопасности для Украины, поддерживаемые США.

«Вместо этого Украина, по-видимому, будет предоставлена самой себе с помощью европейских стран, но, вероятно, без поддержки со стороны США», — рассуждает обозреватель WP.

Оптимизм Трампа и членов его команды по поводу урегулирования на Украине автор колонки объясняет тем, что Белый дом надеется «оказать давление на слабую Украину, чтобы урегулировать ситуацию сейчас или никогда».

Что будет, если США выйдут из переговоров

Заявления о возможности выхода США из переговоров отражают растущее разочарование в Белом доме из-за «непреклонности России», пишет Reuters со ссылкой на троих европейских дипломатов. Кроме того, Трамп опасается, что конфликт превратится в «его войну», пояснил агентству американский чиновник. Сейчас президент США настаивает в своих выступлениях, что боевые действия на Украине не начались бы, если бы он возглавлял Белый дом вместо Джо Байдена.

Американских чиновников также разочаровало заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Стив Уиткофф распространяет «российские нарративы». Так Зеленский прокомментировал слова спецпосланника Трампа о том, что ключевым вопросом урегулирования конфликта являются «пять территорий». Реакция украинского лидера «не способствует процессу», заявил Reuters один из американских чиновников.

Трамп «ясно дал понять» своей команде, что сомневается в том в необходимости продолжать переговоры для выхода из тупика, говорит еще один источник агентства.

Если США выйдут из переговоров, усилия по посредничеству в установлении мира, скорее всего, потерпят крах, поскольку ни одна другая страна не сможет оказать подобное давление ни на Москву, ни на Киев, рассуждает агентство. Другие последствия «неясны»: США могут придерживаться прежней политики, сохраняя санкции против России и военную поддержку Украины, но могут и прекратить помощь Киеву, продолжает Reuters.

В Белом доме и конгрессе практически не ведется никаких серьезных дискуссии о новых пакетах военной помощи Киеву, заявили NYT сторонники Украины в Капитолии. Белый дом, говоря о своих отношениях с Украиной в последние дни, «обычно имеет в виду то, что он получит, а не то, что планирует дать», пишет газета.

Европейские чиновники сообщили изданию, что также не получили от США гарантий продолжения разведывательной помощи Украине. Без американской помощи европейской военной и разведывательной поддержки будет недостаточно для помощи Украине после потенциального перемирия, утверждает Дэвид Игнатиус со ссылкой на европейских чиновников.

Европе не хватает для этого войск и современного оружия, у нее также нет систем командования и управления, необходимых для мониторинга прекращения огня, пишет обозреватель WP. В марте Украина около недели оставалась без поддержки со стороны разведки США. Если бы это продлилось еще неделю последствия были бы катастрофические, заявили Игнатиусу украинские чиновники.

Сам Трамп не стал давать обещаний относительно дальнейшей поддержки Киева в случае прекращения мирных переговоров.

«Я не собираюсь этого говорить, потому что я думаю, что мы добьемся этого [урегулирования]», — сказал американский лидер 18 апреля.

Если Трамп выйдет из сделки по Украине и в целом дистанцируется от конфликта, Россия все равно окажется в выигрышной ситуации, рассуждает в своей аналитической статье корреспондент Guardian в Вашингтоне Эндрю Рот.