Конфликт на Украине является «войной [бывшего президента США Джо] Байдена», ее необходимо остановить, чтобы спасти много жизней. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета.

«Это война Байдена. Это не моя война. Это война, которая была при Байдене, и я просто пытаюсь ее остановить, чтобы мы могли спасти много жизней», — заявил американский лидер.

11 апреля спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прилетел в Россию и провел переговоры с лидером страны Владимиром Путиным. Подробности встречи не разглашались, но перед мероприятием в Кремле говорили, что речь пойдет в том числе об урегулировании по Украине. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предупредил, что прорывов ждать не стоит.

Издание Axios со ссылкой на источник писало, что Трамп может ввести новые санкции против Москвы, если перемирие на Украине не будет достигнуто до конца апреля. Сам Трамп в день встречи Уиткоффа с российским президентом призвал Россию «начать действовать», чтобы прекратить военные действия на Украине

Накануне, 13 апреля, президент США заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут идти успешно, но «наступает момент, когда нужно либо действовать, либо заткнуться».