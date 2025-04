Переговоры по урегулированию на Украине могут идти успешно, но «наступает момент, когда нужно либо действовать, либо заткнуться». Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту самолета Air Force One.

Идиома, put up or shut up, которую использовал Трамп, означает, что человек должен подкрепить свои слова действиями или перестать говорить об этом.