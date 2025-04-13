Переговоры по урегулированию на Украине могут идти успешно, но «наступает момент, когда нужно либо действовать, либо заткнуться». Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту самолета Air Force One.

«Я думаю, что украинско-российские переговоры могут идти нормально, и вы узнаете об этом довольно скоро. Наступает момент, когда нужно либо действовать, либо заткнуться. Посмотрим, что из этого выйдет, но я думаю, что все идет хорошо», — сказал Трамп, которого цитирует Reuters.

Идиома, put up or shut up, которую использовал Трамп, означает, что человек должен подкрепить свои слова действиями или перестать говорить об этом.

11 марта спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прилетел в Россию и провел переговоры с лидером страны Владимиром Путиным. Подробности встречи не разглашались, но перед мероприятием в Кремле говорили, что речь пойдет в том числе об урегулировании по Украине. При этом прорывов ждать не стоит, предупреждал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Издание Axios, писало со ссылкой на источник, что Трамп может ввести новые санкции против России, если перемирие на Украине не будет достигнуто до конца апреля. Сам Трамп в день встречи Уиткоффа с российским президентом призвал Москву «начать действовать», чтобы прекратить военные действия на Украине

По данным Reuters, Уиткофф в начале апреля встречался с Трампом и сказал ему, что самый быстрый путь к прекращению огня лежит через признание за Россией контроля над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Встреча закончилась «без принятия Трампом решения об изменении стратегии США», утверждает агентство.

Другой спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил в интервью The Times, что Украина в рамках мирного соглашения может быть разделена «почти как Берлин после Второй мировой войны».

По его мнению, британские и французские войска могли бы взять под контроль зоны на западе Украины в рамках «сил успокоения», а российская армия — на востоке. Между ними были бы украинские войска и демилитаризованная зона. Озвученный Келлогом план подразумевает признание контроля России над занимаемой ей сейчас территорией, отмечается в материале.

По словам источников Reuters, в администрации США возникает все больше разногласий относительно того, как выйти из «тупика» в вопросе российско-украинского урегулирования. Собеседники агентства пояснили, что порой слышат от разных людей в команде Трампа «противоречивые вещи».

Споры и отсутствие прогресса усиливают у союзников США ощущение, что в Белом доме нет «четкого плана», в том числе на случай отказа России от полного прекращения огня, заявили Reuters двое высокопоставленных западных дипломатов.