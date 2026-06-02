Соединенные Штаты начали вывод более тысячи американских военных и техники из Литвы в связи с завершением срока их ротации, сообщил литовский портал TV3.

Главный советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матуленис заявил, что часть военнослужащих США останется в стране до начала новой ротации.

«Мы получили от американцев очень четкие заверения в том, что войска были и останутся, но я не могу сегодня назвать конкретное число», — сказал он.

США размещают свои подразделения в Литве с 2019 года. С 2022-го статус американских войск, размещаемых в прибалтийской республике, был изменен на непрерывную ротационную дислокацию.

В последнее время США пересматривают планы развертывания своих вооруженных сил в Европе. По данным немецких СМИ, Пентагон намерен ускорить процесс их вывода и уже в июне представит соответствующие планы союзникам по НАТО.

В мае Вашингтон объявил о намерении вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии, где дислоцировано около 35 тыс. военных США — больше, чем в любой другой европейской стране. После этого Литва и Польша заявили о готовности принять и разместить на своей территории американский контингент в случае его вывода из ФРГ.