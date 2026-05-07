Литва и Польша заявили о готовности принять и разместить на своей территории американский контингент, который США планируют в скором времени вывести из Германии. Об этом на совместной пресс-конференции сообщили президенты стран Гитанас Науседа и Кароль Навроцкий.

«Прежде всего мы заинтересованы в том, чтобы выведенные из Германии военные остались в Европе», — подчеркнул Гитанас Науседа.

Он добавил, что Литва готова принять столько американских военнослужащих, «сколько сможет».

Президент Польши Кароль Навроцкий также заявил, что в стране есть вся необходимая инфраструктура, чтобы разместить американские войска. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш добавил, что страна готова взять на себя более значимую роль в обеспечении безопасности восточного фланга НАТО.

Замглавы МИД Польши Марцин Босацкий в интервью местным СМИ заявлял, что переговоры о расширении американского военного присутствия в Польше ведутся «как на военном, так и на дипломатическом уровнях». При этом премьер-министр Польши Дональд Туск указывал на то, что страна «не должна переманивать» войска у союзников, обращал внимание Politico.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон рассматривает сокращение присутствия американского воинского контингента в Германии. Позднее он уточнил, что выведет пять тысяч военных из ФРГ. Американский лидер также пригрозил выводом контингента из Италии и Испании. Такие заявления появились на фоне разногласий союзников по НАТО относительно конфликта на Ближнем Востоке.

Европейские политики тем временем призывают к укреплению собственной обороны. Германия хочет увеличить численность действующих солдат Бундесвера со 185 тысяч до 260 тысяч, сообщало агентство Reuters.