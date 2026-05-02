Сокращение численности американских войск в Германии должно подтолкнуть страны Европы к укреплению собственной обороны. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Мы, европейцы, должны взять на себя больше ответственности за собственную безопасность», — сказал глава минобороны Германии.

Ранее Пентагон сообщил, что в течение 6-12 месяцев из Германии будут выведены 5 тыс. американских военнослужащих. До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп обменялись взаимными упреками, что и привело к такому решению.

По словам Писториуса, частичный вывод войск затронет нынешнее присутствие США, насчитывающее почти 40 тыс. военнослужащих, дислоцированных в ФРГ. Однако, по другим оценкам, численность регулярных войск составляет 35 тыс.

«Германия хочет увеличить численность действующих солдат Бундесвера со 185 тыс. до 260 тыс. Критики министра обороны призывают к увеличению этой численности в ответ на широко распространенное мнение о растущей угрозе со стороны России», — отмечает агентство Reuters.

В декабре Борис Писториус заявил, что не верит в возможность полномасштабного конфликта между Россией и странами НАТО.

В 2025 году посол Германии в Москве Александр Граф Ламбсдорфф в интервью RTVI отметил, что в ФРГ не исключают сценарий, при котором немцам придется использовать гражданские бункеры для защиты от предполагаемого вторжения России.