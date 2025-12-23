Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не верит в возможность полномасштабного конфликта между Россией и странами НАТО. Об этом он сказал в интервью Die Zeit, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что Россия якобы может применить силу против альянса в течение пяти лет.

Писториус предположил, что Рютте «хотел наглядно проиллюстрировать, что может произойти».

«Я не верю в такой сценарий. На мой взгляд, [президент России Владимир] Путин не стремится к полномасштабной мировой войне против НАТО. Он хочет разрушить НАТО изнутри, подорвав его единство», — заявил глава Минобороны Германии.

По его мнению, Россия стратегически работает над тем, чтобы США вывели свои истребители из Европы. Писториус отметил, что Германия увеличивает численность военных действительной службы, укрепляет резерв и ускоряет закупки вооружений.

«Тем не менее перед нами стоит серьезная задача, поскольку производственные мощности все еще нуждаются в увеличении, а склады не могут пополняться в одночасье», — заявил министр.

Отвечая на вопрос о том, приблизилось ли заключение мира на Украине, Писториус заявил, что не видит со стороны России признаков заинтересованности в завершении конфликта. Он добавил, что Европа выразила готовность предоставить Украине гарантии безопасности в виде «многонациональных сил», контролирующих прекращение огня, «и теперь ход за США».

«Они должны принять активное участие в обеспечении гарантий безопасности. Вместе мы обладаем огромной сдерживающей силой», — сказал Писториус.

Месяц назад, в середине ноября, министр обороны ФРГ заявил, что военные эксперты и разведслужбы не исключают, что Россия к 2028-2029 году может «восстановить свои вооруженные силы до уровня, позволяющего ей нанести удар по государству — члену НАТО на востоке». По его словам, некоторые военные историки «даже считают, что у нас уже было последнее мирное лето».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что в России нет сторонников конфронтации с НАТО, но она вынуждена принимать меры по обеспечению своей безопасности и законных интересов.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в свою очередь напомнил, что Германия проиграла в двух мировых войнах. По его мнению, «третий раз будет последним», поскольку Германии после этого «просто не будет».

Генсек НАТО Марк Рютте в начале декабря назвал альянс «следующей целью России», добавив, что она «может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет». Он обвинил Россию в том, что она «вернула войну в Европу», и призвал подготовиться «к масштабам войны, которые пережили наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки».

Президент России Владимир Путин, комментируя заявление генсека НАТО во время «Итогов года», назвал недостаточным уровень его профессиональной подготовки на этом посту. Глава государства посоветовал Рютте внимательно изучить новую Стратегию национальной безопасности США, в которой Россия не указывается в качестве врага и цели.

Путин подчеркнул, что США являются являются главной страной НАТО и ключевым спонсором альянса, от которой блок получает «и деньги, и технологии военные, и вооружение, и боеприпасы».