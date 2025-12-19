Генеральный секретарь НАТО, который говорит о подготовке к войне с Россией, в то же время является «умным человеком». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Я смотрю на них и тоже удивляюсь. Я, например, лично знаком с нынешним генеральным секретарем НАТО, господином Рютте. Он бывший премьер-министр Нидерландов. Я когда-то ездил туда с визитом, мы общались — умный человек. Я знаю», — сказал он.

Российский лидер назвал Рютте умным и системным политиком, который был эффективным премьер-министром, и назвал частью его заслуги то, что современная экономика Нидерландов находится в хорошем состоянии.

«Но что он несет? Мне хочется спросить — слушай, ну что ты говоришь про войну с Россией: «Готовиться нужно к войне с Россией». Они хотят готовиться к войне с Россией. Ну читать-то умеешь? Почитай новую стратегию национальной безопасности США . Что там написано?» — добавил президент.

Глава государства напомнил, что США являются ключевым игроком, создателем и главным спонсором НАТО, откуда в альянс поступают финансовые средства, военные технологии, вооружение и боеприпасы, и при этом действующая американская администрация не считает Россию противником и врагом.

«Это просто… Не знаю… Уровень профессиональной подготовки на этом месте является недостаточным, надо внимательнее относиться к своим обязанностям, посматривать по сторонам. Это касается не только генсекретаря, но и многих других западных лидеров», — заявил Путин.

Он также выразил готовность работать как с Великобританией, так и с Европой и США на равных условиях и при уважительном отношении друг к другу, так как от такого сотрудничества «выиграют все».

Российский лидер напомнил об одном из разговоров с участием бывшего канцлера ФРГ Гельмут Коль, который выразил уверенность в том, что если Европа хочет сохраниться в качестве самостоятельного центра, то ее будущее должно быть вместе с Россией.