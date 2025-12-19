В прямом эфире началась программа «Итоги года с Владимиром Путином» в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. В ходе трансляции российский лидер подведет итоги 2025 года, а также ответит на вопросы россиян и работников СМИ.

Первый раз глава государства обратился к стране в совмещенном формате в 2023 году. Программа объединила в себе элементы двух других крупных телепроектов с участием Владимира Путина, которые транслировались с 2001 по 2021 год.

В ходе подготовки к первому мероприятию, съемки которого прошли 14 декабря 2023 года в Гостином дворе, сотрудники колл-центра приняли более 2,8 млн вопросов, которые поступали, в том числе, в виде звонков (1,7 млн), смс-сообщений (700 тысяч) и ммс-сообщений (100 тысяч). Эфир первых «Итогов года» занял 4 часа и 3 минуты. За это время президент успел ответить на более 80 поступивших обращений и вопросов.

Российский лидер, в частности, уделил внимание таким темам, как специальная военная операция на Украине, успехи российской экономики, оказавшейся под санкциями, отношения со странами Европы и США, кризис на Ближнем Востоке, отношения с Арменией и Молдавией, а также сотрудничество с Китаем.

Вторые «Итоги года» вышли в эфир 19 декабря 2024 года. Сотрудники кол-центра получили более 500 тысяч сообщений в формате смс- и ммс-сообщений. Также около 250 тысяч человек обратились к главе государства с помощью приложения «Москва — Путину» и еще порядка 200 тысяч — через одноименный сайт. Трансляция заняла 4 часа 27 минут.

Президент обсудил с россиянами ход специальной военной операции, освобождение приграничных районов Курской области от украинских войск, обновленную ядерную доктрину России и поступивший на вооружение ракетный комплекс «Орешник», возможность мирных переговоров с Киевом, ситуацию в российской экономике, восстановление освобожденных территорий, миграционную и ипотечную политику, а также кризис в Сирии, демографию, замедление сервиса YouTube и здравоохранение.

Первая программа, в которой президент России ответил на вопросы граждан, получила название «Прямая линия с Владимиром Путиным» и вышла в эфир в 2001 году. Ее эфир составил 2 часа 20 минут, за это время глава государства успел ответить на 47 вопросов.