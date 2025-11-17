Если Германия захочет в третий раз воевать с Россией, то Германии не будет. Такое заявление в беседе с RTVI сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он прокомментировал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможности войны между НАТО и Россией до 2029 года. Депутат заявил, что подобные заявления свидетельствуют о давней подготовке Запада к конфликту, которую теперь перестали скрывать.

Картаполов выразил мнение, что цель риторики Писториуса — отвлечь внимание от внутренних политических проблем и объяснить налогоплательщикам, куда направляются средства, выделяемые Украине.

«Деньги… просто рассовываются по карманам Зеленского и его шайки, причем об этом уже его бывшие подельники в открытую говорят», — заявил депутат.

Картаполов предупредил, что еще одно проявление агрессии в адрес России будет для Германии финалом.

«Германия в Первой мировой войне проиграла, во Второй мировой войне проиграла. Хотят третий раз? Третий раз будет последний. Просто потом не будет Германии», — заявил глава оборонного комитета.

По словам Картаполова, мнение немецкого народа в этой ситуации никто интересоваться не будет, все решит без них и поставят перед фактом.

«Там правят бал ставленники соросовских учебных заведений, которых никто не избирал. Которых в ЕС понабрали, им в НАТО что-то надиктовывают, они после этого рассылают методички по так называемым национальным в кавычках правительствам, которые уже не являются национальными, просто выполняют их волю», — пояснил депутат.

Картаполов заверил, что ему искренне жаль немецкий народ, который не заслужил такой судьбы, однако таковы исторические реалии.

«Пока они не одумаются, пока они не придут в себя, их доведут до цугундера», — заявил глава оборонного комитета.

Парламентарий отметил, что угрозы от учений, которые проводят войска НАТО, в Думе не видят, и проведение таких учений является суверенным правом стран ЕС.

«Что касается войны, не мы ее развязывали. Мы выполняем задачи специальной военной операции, которую определил наш верховный главнокомандующий. И мы их выполним, кому бы и чего бы это ни стоило», — заверил Картаполов.

Он пояснил, что вероятным противником для России является НАТО, а реальный противник — «шайка Зеленского под названием ВСУ».

На слова Писториуса в беседе с RTVI ранее отреагировали коллеги Картаполова. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев поддержал его позицию, заявив, что России «готовиться к войне требуется обязательно». По мнению парламентария, атмосфера страха нагнетается европейскими политиками намеренно, чтобы «продолжать успешно доить собственное население». Журавлев также высказал уверенность, что часть денег, направляемых Киеву, в виде откатов поступает в европейские карманы.

Член комитета по обороне Андрей Колесник оценил слова Писториуса как «вброс». Он заявил, что заявления о возможных сроках начала войны являются попыткой прикрыть коррупционный скандал, связанный с властями Украины.

«Слова Писториуса, как из притчи Хаджи Насреддина — либо ишак сдохнет, либо падишах помрет. В конечном итоге все упирается в 30 сребренников. Вот заплатили они Зеленскому 30 сребренников, он начал войну «до последнего украинца»», — сказал Колесник.

Свое заявление министр обороны Германии Борис Писториус сделал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он сообщил, что, по оценкам некоторых военных экспертов, вооруженный конфликт между НАТО и Россией может начаться уже в 2028 году.