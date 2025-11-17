России обязательно следует готовиться к войне с НАТО, Европа продолжит нагнетать ситуацию, считают опрошенные корреспондентом RTVI депутаты Госдумы. Так парламентарии отреагировали на то, что министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. Он сказал, что изначально вооруженный конфликт должен был возникнуть в 2029 году, однако сейчас некоторые военные эксперты считают, что это возможно уже в 2028-м.

«Если учитывать агрессивную риторику, звучащую на Западе, России готовиться к войне требуется обязательно. Нельзя исключить, что завтра наследники гитлеровцев окончательно слетят с катушек и устроят провокацию с нападением, скажем, на российский Калининград», — заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его мнению, «эта атмосфера страха, которую они сейчас сознательно нагнетают, нужна европейским политикам, чтобы на этом фоне продолжать успешно доить собственное население».

«Уверен, что часть денег, которые разворовывает киевский режим, в качестве откатов уходят и в европейские карманы. При этом они делают вид, что Россию совсем не слышат — хотя наш президент неоднократно заявлял, что у него и в мыслях никогда не было атаковать Европу», — сказал парламентарий.

Журавлев считает, что «более-менее адекватные высказывания можно услышать только из уст отставников». Так, продолжил депутат, «бывший президент Польши Дуда, очевидно, уже отстраненный от этой украинской кормушки, прямо говорит, что Россия европейцам вовсе не угроза». Но, «те, кто при должностях, непременно будут нагнетать и дальше, потому что больше ничего делать не умеют», полагает Журавлев.

Время начала войны с Россией — вопрос денег, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Слова Писториуса, как из притчи Хаджи Насреддина — либо ишак сдохнет, либо падишах помрет. В конечном итоге, все упирается в 30 сребренников. Вот заплатили они Зеленскому 30 сребренников, он начал войну «до последнего украинца», — рассуждает Колесник.

При этом он расценил слова Писториуса о годе начала войны НАТО с Россией как «вброс».

«Сейчас они уже, видимо, в связи с тем, что к круглым датам мало доверия, переходят на менее круглые… Ну и хотят хоть как-то фиговым листком прикрыть коррупционный скандал с Зеленским, хоть как-то перебить, хоть каким-то совсем неубедительным информационным поводом уровня журналиста желтой прессы, это вброс никак не министра обороны… Хотя, может, он уже готовится к смене профессии», — сказал депутат Госдумы.