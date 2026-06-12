Россиянам, которые планируют поездки в Таиланд, следует быть осторожными в связи с высокой угрозой задержания или ареста по запросу американских правоохранителей, заявили в МИД России. Ранее в июне в США был экстрадирован 36-летний россиянин Денис Обрезко, обвиняемый в киберпреступлениях.

«К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна [Таиланд] остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую “охоту” за россиянами», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД подчеркнули, что США действуют «напористо», проводя спецоперации по задержанию российских граждан без оглядки на таиландские власти. Многие из задержанных, по информации министерства, сталкиваются с запугиванием и психологическим давлением с целью добиться признания вины.

Ведомство напомнило, что начало подобной практике было положено в 2008 году, когда в Таиланде был арестован по запросу США российский предприниматель, ныне депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут.

После экстрадиции он провел в американских тюрьмах более десяти лет. С тех пор, как отметили в МИД, «маховик карательного правосудия Вашингтона» лишь набирает обороты — особенно после начала СВО.

«На фоне введения многочисленных экстерриториальных санкций, нацеленных против стратегических сегментов отечественной экономики, многие россияне, сами того не подозревая, рискуют оказаться на прицеле у американцев», — говорится в заявлении МИД.

Ведомство призвало граждан, у которых есть хоть малейшие основания предполагать возможное уголовное преследование со стороны американских властей, воздержаться от поездок в Таиланд. МИД напомнил, что Таиланд связан с США двусторонним договором о выдаче, а также рекомендовал избегать пересадок в местных аэропортах.

Дело против Обрезко

36-летний россиянин Денис Обрезко, по данным Reuters, был арестован на Пхукете еще в ноябре 2025 года в ходе совместной операции ФБР и правоохранителей Таиланда, а в июне 2026 года экстрадирован в США. Американская сторона подозревает его в связях с группировкой Void Blizzard.

Как сообщил 10 июня Reuters, Обрезко уже предстал перед федеральным судом в Бостоне. Ему предъявлено обвинение в сговоре с целью несанкционированного доступа к защищенному компьютеру; под стражу он взят без права на залог. Дело ведет подразделение национальной безопасности Минюста США.

Microsoft описала Void Blizzard в докладе, опубликованном в мае 2025 года. По данным Reuters, специалисты Microsoft Threat Intelligence описали Void Blizzard как новую группу, ведущую кибершпионаж против организаций, важных для целей российского государства.

По предварительным данным, группировка начала действовать с апреля 2024 года. Под удар, по версии следствия, попадали организации стран НАТО и Украины: государственные органы, структуры в сферах обороны, транспорта, здравоохранения, медиа и НКО.

Как сообщал CNN в ноябре 2025 года, при аресте у Обрезко изъяли ноутбук, мобильный телефон и криптовалютный кошелек. Согласно материалам дела, на которые ссылается Reuters, ФБР связало Обрезко с криптовалютными транзакциями, использованными для покупки виртуального частного сервера и доменного имени, применявшихся в атаках на компании в США и других странах.

По данным Reuters, ФБР идентифицировало как минимум 11 американских компаний, подвергшихся взлому, хотя следствие считает эту цифру лишь малой долей реального числа жертв.

МИД Таиланда, в свою очередь, заявил, что решение об экстрадиции принималось в строгом соответствии с национальным законодательством и международными договорами «при полном соблюдении надлежащей правовой процедуры в отношении обвиняемого».

11 июня генеральный консул России в Нью-Йорке Алексей Марков сообщил ТАСС, что дипломаты следят за ситуацией с Обрезко. «Констатируем, что американская сторона вновь проигнорировала имеющиеся двусторонние правовые механизмы сотрудничества по уголовным делам, осуществив захват российского гражданина за рубежом с последующей переправкой его в американскую юрисдикцию без излишних формальностей», — сказал он.

Марков отметил, что произошедшее лишний раз подтверждает необходимость взвешивать риски при планировании зарубежных поездок, если «есть основания предполагать наличие “специфического интереса” со стороны американских властей, развернувших, по сути, охоту за гражданами России с задействованием методов карательной юстиции».

По словам генконсула, российские дипломаты намерены в ближайшее время посетить Обрезко в тюрьме. «Будем добиваться соблюдения прав и законных интересов соотечественника в полном объеме», — заявил он.