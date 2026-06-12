Иранское агентство Mehr со ссылкой на источники опубликовало детали проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном. Документ состоит из 14 пунктов и пока носит предварительный характер: представитель МИД Ирана уточнил, что текст еще предстоит рассмотреть и доработать компетентным ведомствам республики.

Согласно проекту, соглашение предусматривает немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. США берут на себя обязательство не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать его суверенитет, а также вывести войска США из прилегающих к Ирану районов (территорий).

В течение 30 дней с момента подписания должна быть снята морская блокада, а Ормузский пролив — открыт для судоходства без пошлин и сборов; в течение 30 дней перевозки должны вернуться к довоенному уровню. В обмен на это США должны приостановить нефтяные санкции, а Иран — получить доступ к части замороженных активов.

Параллельно с этим стартуют 60-дневные переговоры по ядерным вопросам, а также по отмене американских санкций, резолюций Совбеза ООН и решений Совета управляющих МАГАТЭ.

Финансовая часть документа предполагает разблокировку $24 млрд иранских активов; согласно проекту, половина этой суммы должна поступить Тегерану авансом, до начала переговоров. Еще один пункт проекта предусматривает обязательство США и их союзников выделить $300 млрд на восстановление иранской экономики.

Иран, в свою очередь, подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и отказывается от создания ядерного оружия. Судьба обогащенного урана и вопрос самого обогащения станут предметом отдельного, более детального соглашения — если переговоры увенчаются успехом. Ракетная программа страны и поддержка Тегераном группировок в регионе в текущий проект не включены и из повестки переговоров выведены.

На время переговоров Вашингтон обязуется не наращивать военное присутствие в регионе и не вводить новые санкции. Для контроля за исполнением договоренностей предусмотрен механизм мониторинга. Итоговое соглашение, согласно проекту, будет закреплено резолюцией Совета Безопасности ООН.

При этом в документе указывается, что заключительные переговоры не начнутся, пока не будет разморожена половина иранских средств, приостановлены нефтяные санкции и снята морская блокада.

Издание Axios со ссылкой на дипломата одной из стран-посредников сообщило, что США и Иран «согласовали текст сделки», однако документу требуется финальное утверждение. По данным источников, с иранской стороны документ одобрен на высоком уровне, но, по всей видимости, еще не получил одобрения верховного лидера Моджтабы Хаменеи.

11 июня президент США Дональд Трамп заявил, что стороны достигли договоренности о прекращении войны и близки к подписанию соглашения. «У нас скоро подписание. Документы на финальной стадии подготовки», — сказал он.

Позднее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что работа над основным текстом меморандума практически завершена, однако окончательной договоренности пока нет.