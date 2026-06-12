Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын поздравили своего российского коллегу Владимира Путина с Днем России, который отмечается 12 июня.

Пашинян в поздравлении назвал российский народ дружественным и подчеркнул роль взаимного уважения между странами.

«Убежден, что многогранные связи народов Республики Армения и Российской Федерации, а также обоюдная готовность к открытому и конструктивному диалогу, основанному на уважении суверенитета и государственных интересов друг друга, будут и дальше способствовать укреплению взаимодействия и использованию всего спектра возможностей сотрудничества между нашими странами», — написал армянский премьер.

Отношения Москвы и Еревана за последние месяцы обострились. 10 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в отношении Армении будет применена соответствующая статья устава ОДКБ — из-за более чем двухлетней неуплаты взносов в бюджет организации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что «иждивенческую позицию» Еревана в отношении ЕАЭС в Москве «терпеть не намерены». Армения с весны 2024 года заморозила участие в ОДКБ; перед парламентскими выборами 7 июня Пашинян подтвердил, что его политический курс не предусматривает возвращения в организацию.

Алиев поздравил Путина от имени азербайджанского народа и от себя лично.

«Убежден, что наши совместные усилия и впредь будут способствовать развитию и укреплению азербайджано-российских отношений, многопланового сотрудничества в русле стратегического партнерства и союзничества во благо наших дружественных стран и народов», — говорится в послании.

Президент Азербайджана также отметил активное развитие двустороннего торгово-экономического взаимодействия и расширение культурно-гуманитарных связей. Письмо датировано 9 июня, на сайте президента Азербайджана его опубликовали 12 июня.

Лукашенко в поздравлении назвал Россию «уверенным в своей силе передовым государством» и «гарантом справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации».

«Белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах передается из поколения в поколение», — отметил президент Беларуси.

Глава республики также направил поздравления премьер-министру Михаилу Мишустину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму Путину 11 июня. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, посол КНДР в России Син Хон Чхор передал телеграмму сотруднику МИД РФ. Содержание телеграммы агентство не раскрыло.