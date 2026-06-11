Премьер-министр Армении Никол Пашинян — «раскольник» армянского народа. Так в беседе с RTVI первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал слова армянского премьера, который не исключил лишения избирательного права граждан Армении, проживающих на постоянной основе за рубежом. По мнению депутата, это укладывается в логику курса Пашиняна на отрыв от диаспоры — наряду с давлением на Армянскую апостольскую церковь.

11 июня на брифинге Пашинян заявил, что в обществе есть запрос на введение ценза оседлости для участия граждан страны в выборах. «Очевидно, что есть общественное требование об установлении ценза на жительство. Я полагаю, что мы должны дать какую-то реакцию на это требование», — заявил он. До этого, 7 июня, в день парламентских выборов, глава МИД Армении Арарат Мирзоян предложил включить в Избирательный кодекс требование о проживании в стране не менее шести месяцев в течение последних трех лет. По его словам, «с политической точки зрения крайне безответственно» несколько лет жить за рубежом, а потом приехать на несколько часов и проголосовать.

«В данном случае Пашинян, как мы и ожидали, реализует свой курс, заявив о победе. Сманипулировав выборами, он теперь усугубляет и ускоряет действия, которые он, по всей вероятности, планировал раньше. А именно — пытается избавиться от тех, кто может повлиять на будущее страны: своих соотечественников, граждан Армении, которые живут за рубежом», — заявил Затулин RTVI.

Депутат подчеркнул, что не знает подобных прецедентов в демократических государствах: «Я не слышал где-либо о такой демократической мере, как лишение гражданских прав тех, кто живет за рубежом».

Парламентарий отметил, что в истории России были периоды, когда оказавшиеся в эмиграции выходцы из Российской империи не оформляли гражданство СССР по принципиальным соображениям, однако речь шла не о принудительном лишении права голоса.

Затулин напомнил, что Россия и другие страны, напротив, ведут работу по паспортизации соотечественников.

«У нас действует программа содействия добровольному переселению, мы сегодня провозгласили курс на репатриацию. И при этом уже давно ведется работа по паспортизации наших соотечественников за рубежом — тех, кто этого желает, тех, кто этого хочет, имеет для этого основания», — сказал он.

Пашинян, по его мнению, действует ровно в обратном направлении. Кроме того, депутат обратил внимание на символику, которую использовал премьер.

«Он нацепил на лацкан пиджака карту Советской Республики Армения, которая сегодня стала Республикой Армения, — это дополнительное указание на то, что он не собирается учитывать фактор армянской диаспоры во всем мире, то есть действует прямо противоположно тому, к чему стремились его предшественники. <…> Ну какие еще нужны доказательства, что Пашинян не только стремится к разводу с Советским Союзом, но и к расколу в самом армянском народе? А разве его действия в отношении Армянской апостольской церкви не являются доказательством, что он раскольник?» — рассуждает депутат.

При этом Затулин усомнился в том, что Пашиняну удастся реализовать свои планы, поскольку такая мера означает изменение Конституции, а большинства, позволяющего менять основной закон республики, у правящей партии нет.

«Несмотря на все свои потуги, он не смог сегодня даже путем манипуляций обеспечить себе большинство [мест в парламенте], которое позволило бы ему менять Конституцию. Ему придется в этом случае с кем-то договариваться», — подчеркнул парламентарий.

Отдельно депутат раскритиковал реакцию международного сообщества на итоги выборов. По его словам, западные страны и ряд стран СНГ поспешили поздравить Пашиняна, несмотря на то что пересчет голосов на некоторых участках еще не завершен, а одну из оппозиционных партий от прохождения в парламент отделяют считаные десятки голосов.

«Эти люди, [поздравившие Пашиняна с победой], мне кажется, вообще разошлись со всяким представлением о чести и достоинстве избирательного процесса», — заявил Затулин.

По его словам, показательно, что ОБСЕ зафиксировала нарушения, тогда как миссия СНГ «торопится заявить, что никаких проблем нет». «Это стыдно», — резюмировал депутат.