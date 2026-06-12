Секретарю Совета безопасности Чечни Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, сообщил глава чеченского правительства Магомед Даудов. Это уже второй раз, когда 18-летний сын главы Чечни удостаивается высшей награды региона.

Звание присвоено указом Рамзана Кадырова — «за выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, активную плодотворную деятельность, направленную на всестороннюю поддержку специальной военной операции, и в связи с Днем России».

«Данная награда является заслуженным признанием патриотизма Адама Рамзановича, его ответственности и преданности своему Отечеству. Адам своим трудом ежедневно доказывает верность высоким принципам служения Родине и интересам народа», — написал Даудов в своем телеграм-канале.

Глава правительства Чечни также выразил уверенность, что Адам продолжит вносить значимый вклад в развитие республики.

Впервые звание Героя Чеченской Республики Адаму Кадырову присвоили в октябре 2023 года, когда ему было 15 лет. Об этом тогда сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов. Среди заслуг, отмеченных при первом награждении, назывались достижения в смешанных единоборствах, победа в чемпионате по тактической стрельбе среди силовых подразделений, а также звание хафиза — человека, выучившего Коран наизусть.

С тех пор список наград Адама Кадырова значительно пополнился. В мае 2026 года ему вручили медаль «За вклад в проведение специальной военной операции» — ее передал начальник Центра специального назначения Росгвардии генерал-майор Павел Козаев.

До этого сын главы региона получил медаль к 25-летию ОМОН «Ахмат-Грозный», ведомственную медаль Росгвардии «За боевое отличие», медаль в честь 20-летия спецполка «Север», а также ряд орденов — в том числе «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За служение религии ислам» I степени и «Трудовая доблесть России».

Всего за последние три года Адам Кадыров получил около 30 государственных, ведомственных и региональных наград различного уровня.

Осенью 2025 года, отвечая на вопросы о наградах сына, Рамзан Кадыров заявил: «Если это упрек насчет наград, то я считаю, что там нет незаслуженных. Все, кто удостаивал Адама наград, делали это за его конкретные достижения. <…> У меня спрос с него как с сына в разы больше».