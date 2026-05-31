Сыну главы Чечни, секретарю Совета Безопасности республики Адаму Кадырову вручили медаль «За вклад в проведение специальной военной операции». Об этом сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев.

Награду 18-летнему Кадырову вручил начальник Центра специального назначения Росгвардии генерал-майор Павел Козаев.

По словам Дудаева, медаль стала «заслуженным признанием вклада Адама Рамзановича в обеспечение безопасности и поддержку СВО». Министр добавил, что Кадыров-младший «активно участвует в развитии одного из важнейших центров подготовки защитников Отечества» — как куратор Российского университета спецназа имени Путина, где проходят подготовку добровольцы и бойцы для выполнения задач в зоне СВО.

«Несмотря на молодой возраст, Адам Рамзанович достойно продолжает путь команды, основанной первым президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым», — написал Дудаев.

Министр считает, что сын главы республики «и впредь будет с честью и достоинством служить интересам Чеченской Республики и всей Российской Федерации».

Это не первая награда Кадырова-младшего. В апреле 2026 года он получил медаль в честь 20-летия спецполка «Север», годом ранее — памятную медаль к 25-летию ОМОН «Ахмат-Грозный» и ведомственную медаль Росгвардии «За боевое отличие».

Ранее ему присвоили звание Героя Чеченской Республики и вручили семь орденов, в том числе «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За служение религии ислам» I степени и «Трудовая доблесть России». Всего за последние три года Адам Кадыров получил около 30 государственных, ведомственных и региональных наград различного уровня.

В сентябре 2025 года глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопросы о наградах сына, заявил: «Если это упрек насчет наград, то я считаю, что там нет незаслуженных. Все, кто удостаивал Адама наград, делали это за его конкретные достижения». Он добавил, что спрос с сына у него «в разы больше», чем с других.