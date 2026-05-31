Россия пытается втянуть Запад в «переговорную ловушку» по Украине, написал в соцсети X канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов. По его мнению, Москва после 2022 года сменила тактику и теперь исходит из того, что «время на ее стороне», рассчитывая, что западные страны согласятся на ее условия.

«Кремль обостряет напряженность с НАТО в последней попытке заманить Запад в переговорную ловушку, расколоть его в вопросе поддержки Украины и сбить нас с курса. Мы видим эту стратегию такой, какая она есть», — заявил Всевиов.

Он подчеркнул, что позиция Эстонии неизменна: прекращение конфликта и отвод российских войск к «международно признанным границам».

Заявление Всевиова прозвучало на фоне споров в ЕС о прямых контактах с Москвой по Украине. Франция, Италия, Австрия и Бельгия открыто поддерживают идею назначить спецпосланника от блока; Германия, Польша и страны Балтии настроены скептически и выступают за усиление санкционного давления.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна говорил, что втягивание Евросоюза в такие переговоры может превратить его в «нейтрального посредника». По его словам, если ЕС примет на себя эту роль, обсуждение нового пакета санкций, включая полный запрет морских перевозок через европейскую территорию, окажется закрыто.

«Нам нужно усиливать давление [на Россию]. Сейчас не время бросаться в какие-либо переговоры», — добавил Цахкна.

В числе возможных переговорщиков называют президента Финляндии Александра Стубба, председателя Европейского совета Антониу Кошту, экс-премьера Италии Марио Драги и бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. «Сейчас нет смысла обсуждать, кто будет представлять Европу, — это, вероятно, ещё больше расколет ее», — заявлял Цахкна.

Москва не раз заявляла о готовности к диалогу, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл отказ ЕС от контактов с РФ ошибкой.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва видит переговорщиком со стороны Европы любого лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес России. Он отметил, что для него предпочтительнее кандидатура бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.