С 31 мая в Крыму ужесточили продажу топлива: для некоторых марок бензина ввели талоны, также запрещена заправка в канистры, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Схожие ограничения введены в Севастополе. Ситуацию власти объясняют сложностями с логистикой и усилением мер безопасности.

«На территории Республики Крым с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему. При этом реализация бензина марки АИ-95 на АЗС АТАН и ТЭС будет осуществляться только по талонам», — написал в телеграм-канале Аксенов.

Кроме того, «по причине ограниченного запаса автомобильного бензина марки АИ-92» с 31 мая введено ограничение — не более 20 литров на один автомобиль в сутки. До этого 30 мая вводился схожий лимит — не более 20 литров АИ-95 в одни руки один раз в сутки.

«Заправка в канистры запрещена», — добавил глава республики. Нормализовать ситуацию власти рассчитывают в течение 30 дней.

29 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам совещания по ситуации с топливом написал в телеграм-канале, что в городе «сохраняются логистические сложности, причины которых известны». Он подчеркнул, что власти Крыма и Севастополя делают все возможное, чтобы «нормализовать обстановку в кратчайшие сроки».

«Сейчас на заправках сетей АТАН и ТЭС в наличии есть ДТ ультра, но не на всех станциях. Временно нет АИ-92 и АИ-95. Ожидаем в течение дня поставок топлива. Буду информировать дополнительно», — заявил он.

Вечером 29 мая Развожаев написал, что на все АЗС сети АТАН развозят АИ-92 и АИ-95: их продажа должна была начаться с 11:00 30 мая.

«Ожидаем, что на ТЭС с 7 утра будут доступны марки топлива АИ-95 NP и АИ-92. ДТ ультра есть и на АТАН, и на ТЭС, но не на всех станциях. <…> Прошу всех отнестись к ситуации с пониманием и не создавать искусственный ажиотаж», — призвал губернатор.

Однако уже утром 31 мая губернатор сообщил, что в Севастополе суточный лимит топлива на АЗС ТЭС разобрали за несколько часов после открытия, после чего продажу АИ-92 и АИ-95 на остаток дня перевели на талоны. «Это временная мера, необходимая для того, чтобы мы могли восполнить запасы топлива на АЗС», — объяснил он.

Кроме того, в Севастополе, как и в Крыму, сохраняется лимит в 20 л, а заправка в канистры запрещена. «Это вынужденная мера, необходимая для справедливого распределения имеющихся запасов и предотвращения неконтролируемого дефицита. Это позволит обеспечить топливом как можно больше жителей», — сказал Развожаев.

Глава региона подчеркнул, что понимает обеспокоенность горожан и «видит длинные очереди на заправках». Он вновь заверил, что проблему с поставками топлива удастся решить.

«Текущие трудности связаны с необходимостью усиления мер безопасности и оптимизации логистических маршрутов, по которым топливо доставляется в наш город», — объяснил Развожаев.

Подробности он раскрывать не стал: «Я не могу рассказывать всего, что мы делаем сейчас, чтобы не информировать врага и тем самым не срывать наши планы».

Губернатор призвал больше пользоваться общественным транспортом, а личным только в случае необходимости. «Мы также внедряем меры для исключения спекуляции и злоупотреблений», — добавил глава города.

Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов в комментарии изданию «Подъем» отметил, что сейчас темпы бронирования туров в Крым несколько снизились, но о массовых отказах речи не идет. Он добавил, что схожие ситуации происходили и раньше.

Абдюханов также призвал туристов, которые едут на полуостров самостоятельно, запастись топливом и «учитывать правила перевозки топлива по Крымскому мосту».

Проблемы с топливом на полуострове возникали и раньше. В конце августа и середине сентября 2025 года на заправках Крыма и Севастополя уже фиксировали дефицит высокооктанового бензина — тогда вводился лимит 30 л на человека, а ФАС возбудила дела против нескольких местных сетей АЗС.

В декабре 2025-го Аксенов заявлял, что новая логистическая схема решила проблему: «Теперь можно быть уверенными, что топливо у нас всегда будет».