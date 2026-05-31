Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил представительству республики в Москве помочь семье 14-летней девочки, которую в конце мая избили две жительницы столицы. По данным СМИ, ребенка также оскорбляли по национальному признаку.

«В Москве произошел инцидент. Взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка — нашу девочку, школьницу 14 лет, дошли до рукоприкладства. Поручил представительству Бурятии в Москве подключиться и помочь родителям разобраться с ситуацией, помочь с лечением девочки при необходимости», — написал Цыденов в своем телеграм-канале.

Политик напомнил, что Москва — столица «нашей большой многонациональной Родины». «К сожалению, необразованных и плохо воспитанных людей хватает везде и во все времена. Всем нужно жить в мире и согласии. Здоровья девочке», — добавил он.

Инцидент произошел 26 мая в московском жилом комплексе «Саларьево Парк» (Новая Москва), сообщали телеграм-каналы Babr Mash и «Осторожно, новости». По предварительным данным, 14-летняя жительница Бурятии приехала в гости к подруге, поднялась на 15-й этаж, но не смогла войти в коридор, так как забыла код. До подруги девочка не могла дозвониться: телефон был разряжен. Подросток с силой дернула ручку двери общего коридора, это увидели две взрослые женщины.

По словам матери пострадавшей, они назвали подростка «узкоглазой» и потребовали убраться из подъезда, после чего перешли к избиению: таскали за волосы, били ногами и ударили самокатом по голове. Когда на шум из квартиры выбежала подруга, нападавшие, по имеющимся данным, начали снимать происходящее на телефон и продолжили бить девочку — в какой-то момент рассекли ей бровь мобильным телефоном. Подъезд, по описанию очевидцев, залило кровью.

Приехавшая скорая госпитализировала пострадавшего подростка: врачи наложили пять швов и диагностировали сотрясение мозга.

Мать девочки опубликовала в соцсетях телефонный разговор с одной из нападавших. Из аудио следует, что женщина увидела, как девочка «дергала» дверь тамбура, не зная кода, после чего потребовала, чтобы та ушла: «Если ты здесь не живешь, не знаешь кода и тебе дверь не открывает — значит, тебя никто не ждет. Выйди из тамбура».

По информации Ulan Media, одна из нападавших заявила, что не била ребенка. Травму у девочки она объяснила тем, что подросток якобы тянула смартфон к себе, а когда женщина отпустила, тот отскочил школьнице в лоб: «Она тянула на себя, и, может быть, как-то опустила резко руку, и об нее ударилось. Я ее не ударила».

Женщина также утверждает, что подросток ударила ее пластиковой лопаткой, после чего она сама обратилась в травмпункт и зафиксировала синяки и царапины. При этом она предложила возместить ущерб: «Я понимаю ваши чувства. Я сама мама. Я готова возместить ущерб».

Мать девочки подала заявление в полицию. Однако, по ее словам, нападавших до сих пор даже не вызывали на допрос. Адвокат одной из участниц избиения, по данным СМИ, предложил семье 50 тыс. рублей в обмен на мировое соглашение — те отказались, сославшись на отсутствие искреннего раскаяния.