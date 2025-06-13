В Подмосковье член казачьего общества принял уроженку Бурятии за мигрантку и повел к полицейским, рассказал руководитель региона Алексей Цыденов. Он сообщил, что личности участников произошедшего установлены, сейчас этим вопросом занимаются правоохранители.

Ранее в телеграм-каналах появилось видео с девушкой, которую на станции в селе Немчиновка в Подмосковье силой пытался задержать некий дружинник. Мужчина представился как «народный контроль, проверка мигрантов». Девушка, судя по кадрам, была в панике, паспорта у нее с собой не было. При этом в постах уточнялось, что она приехала из Бурятии.

По словам Цыденова, «крайне неприятный инцидент» произошел 5 июня с женщиной по имени Аюна на станции Московского центрального диаметра.

«Человек, представившийся народным дружинником, под предлогом проверки мигрантов сначала удерживал женщину, затем силой повел ее якобы к сотрудникам полиции», — сообщил он.

Цыденов отметил, что поручил поручил главе постпредства республики в Москве Игорю Зураеву разобраться в ситуации и официально обратиться в полицию.

«Никакие активисты, слабо представляющие свои и чужие права, а также географию и народонаселение нашей страны, не могут заниматься самоуправством. Если такие активные, то пусть присоединяются к нашим ребятам на передовой на СВО», — подчеркнул глава Бурятии.

Позднее Цыденов уточнил, что инцидент произошел во время рейда подмосковной полиции по проверке миграционного законодательства, которым помогали дружинники местного казачьего сообщество. «Народный дружинник» оказался одним из них.

«Участники инцидента установлены. По закону они [члены казачьего сообщества] могут только выступать свидетелями, понятыми, оказывать ответное противодействие. Наша землячка столкнулась с превышением полномочий», — рассказал он.

Руководитель республики добавил, что полицейскими проводится проверка, материалы в отношении дружинников передаются в Одинцовский следственный отдел ГСУ СКР РФ для привлечения к ответственности.

При этом Цыденов призвал жителей Бурятии на всякий случай иметь при себе паспорт, например, на случай поездки в Москву или другие крупные города, где миграционный контроль «существенно усилен».